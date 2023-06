Quel avenir pour Eden Hazard ?

Après sa résiliation de contrat au Real Madrid, Eden Hazard ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Le calvaire d'Eden Hazard et des supporters du Real Madrid est enfin terminé. Dimanche, l'international belge a dit adieu au stade Santiago Bernabeu, qu'il n'aura pas vraiment marqué de son empreinte. Le club et le joueur sont en effet parvenus à un accord visant à annuler la dernière année de son contrat, moyennant le versement d'au moins un tiers de son salaire sur cette année. La saison 2022-2023 terminée, l'ancien Lillois est donc libre de tout contrat et peut s'engager où il le souhaite.

Hazard vers la MLS ?

Le problème, c'est que les prétendants ne se bousculent pas pour récupérer un des plus grands flops de l'histoire des Merengues. Rongé par les blessures, Hazard n'a disputé que 76 matches en quatre ans et n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale espagnole. À 32 ans, il arrive à un tournant de sa carrière mais devra faire avec le peu d'offres potentielles sur la table.

Et d'après Marca, l'ancien joueur de Chelsea n'aurait que deux options à l'heure actuelle. La première pourrait être un départ en MLS, où les Whitecaps de Vancouver seraient intéressés par sa situation et prêts à lui offrir un salaire proche de ce qu'il touchait du côté du Real (15 millions d'euros par an). La deuxième, bien plus triste, serait tout simplement de prendre sa retraite en raison de ses trop nombreuses blessures depuis quatre ans.