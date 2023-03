Que risque le Barça si il continue de faire jouer Gavi?

Rattrapé par la justice, le Barça doit exclure Gavi de son équipe première. Mais que risque le club catalan si il continue de le faire jouer?

Ce lundi, le Tribunal du commerce de Barcelone a rejeté la décision prise en début de saison d'enregistrer Gavi en équipe première du Barça malgré des manquements au règlement de la Liga espagnole. Pour rappel, les nouvelles règles de la Liga en matière de salaire empêchaient le club catalan d'inscrire le nouveau contrat du milieu de terrain signé cet été mais le Barça avait obtenu gain de cause en portant plainte. C'est cette plainte qui vient d'être déboutée car elle a été déposée hors délai. Résultat, Gavi est exclu de l'équipe première catalane. Mais que risquent les Blaugrana si ils continuent de le faire jouer?

Une décision qui change tout

Pour rappel, la raison de la brouille entre le club catalan et la Liga sur l'enregistrement du nouveau salaire de Gavi concerne une nouvelle règle, apparue en novembre 2022 au sein du championnat espagnol. Cette dernière oblige les clubs ayant utilisé des leviers économiques à présenter un plan financier très précis au sein duquel le club démontre sa capacité à payer le salaire de tous ses joueurs pour les deux prochaines années. Or, en augmentant le salaire de Gavi via son nouveau contrat, le Barça ne respecte plus le plan établi la saison précédente.

Le club catalan a alors saisi la justice et porté plainte pour obliger la Liga à enregistrer le joueur dans son équipe première et a obtenu gain de cause. En Espagne, une plainte peut être déposée un jour après la date limite pour éviter un problème administratif qui occasionnerait un retard de dépôt. Mais la plainte du Barça a été envoyée un jour après ce jour de délai et vient donc d'être considérée caduque. Les Blaugrana peuvent faire appel de cette nouvelle décision. En attendant, cela signifie que l'obligation pour la Liga d'enregistrer Gavi vient de sauter et que le milieu de terrain est exclu de l'équipe première catalane.

Les risques sportifs encourus

Concrètement, Gavi est donc exclu de l'équipe première du Barça mais n'est pas interdit de jouer pour son club. Le milieu de terrain dispose en effet toujours de son statut « Juvenil » (en tant que membre de l'équipe espoir du club) et donc de son visa pour jouer en Liga en tant que « Juvenil ». Xavi ne devra donc pas forcément se passer sportivement de son joueur pour les matchs à venir. Les Blaugranas ne seront sportivement pas non plus punis pour les matchs déjà disputés par Gavi cette saison.

Le problème, si le joueur continue d'être aligné à la suite de cette nouvelle décision judiciaire, est plutôt à retrouver du côté économique du club. En renouvelant son contrat durant l'été, Gavi a hérité d'un nouveau salaire à hauteur de 8M en tant que joueur de l'équipe première du Barça. Sauf qu'il n'est désormais plus considéré comme tel et que cela pose problème : comment le club va-t-il pouvoir justifier le paiement du salaire d'un contrat désormais non reconnu?

Des risques économiques bien plus graves

Les solutions qui s'offrent actuellement au Barça sont faibles. Le club peut décider de ne plus payer son nouveau salaire à Gavi et de le rémunérer selon son salaire de « Juvenil » pour ne pas risquer de problèmes de gestion. Il peut aussi prendre le risque de conserver son salaire en équipe première en espérant gagner son appel de la décision. Mais si le club est débouté, il pourrait être lourdement sanctionné : une interdiction de transferts (pour les trous créés dans le budget validé par la Liga) voire une plainte pour détournement de fonds (de l'argent non justifié ayant été payé/donné « en trop » à son joueur).

Contacté, le club catalan soutient qu'il n'a pas rendu sa plainte hors délai et qu'il fera appel de cette nouvelle décision. En attendant, la direction va connaître des maux de tête pour savoir si oui ou non, elle met en péril son futur proche en continuant de payer son nouveau salaire à son joyau du milieu de terrain ou si elle joue la carte de la prudence. Les allers-retours entre le Camp Nou et le Tribunal de Barcelone ne sont en tout cas pas prêts de s'arrêter de si tôt.