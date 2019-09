The Best : Quand Megan Rapinoe pose avec Jürgen Klopp

La star américaine, fan de Jürgen Klopp, s'est autorisée un petit cliché avec le technicien allemand sur le tapis rouge de la cérémonie FIFA The Best.

Jürgen Klopp a beaucoup d'admirateurs sur la planète football, et Megan Rapinoe en fait partie.

La superstar américaine a posé ce lundi avec le manager de à l'occasion de la cérémonie FIFA The Best. Visiblement ravie, elle s'est exclamée au moment du cliché en déclarant : "Il est mon nouveau coach !".

Un moment sympathique entre ces deux stars charismatiques.

Pour rappel, Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les 3 joueurs nommés pour le prix FIFA The Best.