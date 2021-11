Quand Kylian Mbappé a failli signer au RB Leipzig

Et si Kylian Mbappé avait affronté le PSG, dans la peau d’un joueur du RB Leipzig ? A l’heure actuelle, la question peut faire sourire tant l’international français a atteint un niveau qui en fait l’un des meilleurs joueurs du monde mais il a bien été question d’un départ vers l’Allemagne.

Il faut remonter à 2015 pour trouver trace de l’intérêt du club de Bundesliga pour Mbappé. Alors au centre de formation de l’AS Monaco et n’ayant toujours pas signer de contrat professionnel avec le club de la Principauté, le clan Mbappé multiplie les options pour le futur de l’attaquant, 17 ans à l’époque. L’une d’elle mène directement à Leipzig, alors en D2 allemande mais au projet bien ficelé depuis le rachat par la firme Red Bull.

Misant sur les jeunes à fort potentiel, le RB Leipzig a de quoi promettre au jeune Mbappé du temps de jeu mais une signature ne pouvait intervenir qu’à une seule condition : que Ralf Rangnick soit l’entraîneur du club. Or, ce dernier n’en est que le directeur sportif et avait comme ambition de faire d’un certain Thomas Tuchel, le coach de cette équipe.

Un problème de timing

"L’affaire était quasiment conclue. Le seul souci, c’est que nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement le poste", a-t-il déclaré dans l’Equipe.

"Wilfrid Mbappé m’a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était entre-temps engagé avec Monaco."

L’affaire a donc capoté entre le RB Leipzig et le clan Mbappé. De quoi donner des regrets au club allemand puisque Rangnick est finalement devenu le coach quelques mois plus tard… Si Mbappé a finalement bien évolué sous les ordres de Tuchel quelques années plus tard, ce mercredi soir, c’est avec le maillot du PSG que le champion du monde 2018 rentrera sur la pelouse de la Red Bull Arena et espère jouer un mauvais tour à l’un de ses anciens courtisans.