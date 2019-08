VIDÉO - Quand Guardiola ne croyait pas en David Silva

Pep Guardiola a confié en conférence de presse qu'il a douté de la capacité de David Silva de s'imposer en Premier League.

Classieux balle au pied, David Silva est également un lutteur apte à répondre aux défis de la . C'est ce que Pep Guardiola a tenu à souligner, ce vendredi, en conférence de presse, non sans confesser qu'il avait eu des doutes au sujet du milieu offensif espagnol à son arrivée en .

"Avec mon image du foot anglais, de l'extérieur j'ai dit : 'Peut-être qu'il va souffrir', mais heureusement j'avais tort. C'était ma première impression, mais évidemment juste au début car ensuite David a bien joué, cette saison comme il y a deux saisons", a expliqué le manager de .

"Depuis qu'il est ici, il a bien joué avec tous les managers qu'il a eu. Avec Roberto (Mancini), avec Manuel (Pellegrini), et avec moi et avec nous, il est vraiment bon, honnêtement. Mais j'ai souvent parlé avec des managers qu'il avait eu en , et tout le monde a parlé de ce que j'ai réalisé par la suite ici. Les gens croient que sa qualité est balle au pied, mais il a plus que ça", a conclu le technicien.