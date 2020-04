Quand Eto'o insulte des médecins : Des fils de p*tes"

Un échange entre deux médecins sur le thème du coronavirus a fait enrager Samuel Eto'o.

Un échange entre deux médecins sur l'antenne de LCI au sujet de tests à effectuer pour trouver un vaccin au coronavirus a fait réagir Sauel Eto'o sur Twitter. Les deux professurs ont préconisé des tests en Afrique.

Des fils de putes. — Samuel Eto'o (@setoo9) April 2, 2020

« Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n’y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation ? Un peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur le SIDA où chez les prostituées on essaie des choses parce qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne se protègent pas, »avait questionné le Pr Jean-Paul Mira, chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin (Paris).« Vous avez raison. On est en train de réfléchir en parallèle sur une étude en Afrique pour faire ce même type d’approche avec le BCG. Il y a un appel d’offre qui est sorti ou va sortir. On va sérieusement réfléchir à ça. Ça n’empêche pas qu’en parallèle on puisse réfléchir à une étude en Europe et en »,lui a répondu le Pr Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm.

Le sang de l'ancien barcelonais n'a fait qu'un tour. En réponse à un tweet de l'ancien joueur de Demba Ba montrant l'extrait, Eto'o a sorti une réponse aussi laconique que cinglante : "Des fils de p*tes".