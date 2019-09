Qualifications Euro 2020 : l'Islande tranquille, la Turquie libérée, le Portugal déchaîné

Retrouvez tous les résultats du soir aux quatre coins de l'Europe dans cette campagne d'éliminatoires pour l'Euro 2020.

Peu avant le succès de l'équipe de contre l'Albanie, l' avait fait le métier en domptant tranquillement la Moldavie (3-0). Sigthorsson (31e), Bjarnason (55e) et Bodvarsson (77e) ont trouvé le chemin des filets pour la formation nordiste dans ce match à sens unique.

La a peiné

Conséquence directe : l'Islande compte 12 points et colle ainsi l'équipe de France en tête du groupe H. La Turquie, qui avait 9 points en début de soirée comme ces deux nations, a failli faire la mauvaise opération de la soirée avant d'arracher un succès laborieux contre Andorre grâce à un but de Tufan en toute fin de match (89e).

L'article continue ci-dessous

Le de CR7 déroule

Dans les autres match du soir, le Portugal, qui se déplaçait en , a signé un succès très précieux avec un Cristiano Ronaldo toujours très actif, et encore buteur. La supertar de la a inscrit le troisième but des siens pour sceller définitivement le succès des Lusitaniens (80e) après des buts de Carvalho (42e) et Guedes (50e). La Serbie avait réduit l'écart par Milenkovic (68e) mais Bernardo Silva a ajouté un quatrième but en toute fin de match (86e).

Enfin, l' a tenu son rang contre une modeste formation de Lituanie (0-3), conservant ainsi sa place de leader dans ce groupe B avec deux matches de plus au compteur que le Portugal.