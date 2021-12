Qu'est ce que Ferran Torres peut apporter à Barcelone ?

Barcelone pourra compter sur Ferran Torres à partir de janvier 2021. L'attaquant arrive de Manchester City et offre à Xavi Hernandez de nouvelles variantes pour composer un trident offensif qui offre plus de garanties de buts à l'équipe blaugrana.

L'attaquant revient en Espagne 18 mois après son départ de Valence mais pour jouer au Camp Nou. Après son passage à City, Torres s'est établi comme ailier et Guardiola l'a également redécouvert pour le poste d'avant-centre, jouant comme avant-centre et découvrant ses prouesses de buteur, ayant marqué 16 buts en un peu plus de 40 matchs en Angleterre.

De plus, en équipe nationale espagnole, il compte 22 apparitions et pas moins de 12 buts. Avec Luis Enrique, il s'est habitué à jouer dans le 4-3-3 habituel que le FC Barcelone et surtout Xavi Hernandez utilisent depuis son arrivée.

A quoi ressemblerait le Barça ?

Ferran Torres a commencé sa carrière en tant qu'ailier droit et cela lui permettrait de jouer à cette position en formant un trident avec Ansu Fati à gauche et Memphis Depay en tant qu'avant-centre. Bien que Fati et le Néerlandais puissent également échanger leurs positions.

De plus, Ferran s'est également habitué à jouer en tant que neuf et cette vertu lui permettrait de jouer aux côtés d'Ousmane Dembélé, qui est le seul joueur des Blaugrana à ne pas pouvoir jouer sur l'ensemble de l'attaque car il est un vrai ailier. Xavi pourrait ainsi utiliser un trident formé par Ansu Fati à gauche, Ferran comme faux neuf et le Français à droite. En bref, Ferran Torres apporte la polyvalence et la capacité de marquer des buts à une ligne d'attaque qui en a manqué depuis le début de la saison.