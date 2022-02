L’Olympique de Marseille a bien failli ce jeudi subir un énorme vol en Europa League Conférence. Lors de son match retour contre Qarabag en barrage, l’équipe phocéenne a vu l’arbitre comptabiliser un but inscrit de la main par un joueur adverse. Fort heureusement, l’honnêteté du coach azérbaidjanais lui a été salutaire.

Le très beau geste de Gurbanov

Alors qu’on disputait la 34e minute de jeu, et que le score était de 0-1 en faveur de Marseille, Ibrahima Wadji a envoyé le cuir au fond des filets de Steve Mandanda, en se servant de sa main. Un geste vicieux et qui a échappé à la vigilance de l’arbitre. Et il n’y avait pas la VAR pour réparer l’erreur commise. Dans cette compétition, ce n’est qu’en finale que l’outil technologique est mis à la disposition du corps arbitral.

Le point central avait été indiqué par l’homme en noir, mais le coach de Qarabag, Gurban Gurbanov, est intervenu. Il a demandé à ses joueurs de signifier à l’arbitre que la réalisation n’était pas licite. Ses troupes se sont exécutées, y compris Wadji, et l’arbitre n’a pu que changer d’avis et indiquer une remise en jeu en faveur de l’OM.

Une grosse injustice évitée

Le geste initié par Gurbanov est exceptionnel et mérite d’être salué. On peut même parler d’un fait historique et qui restera dans les annales, même s’il y a eu par le passé une initiative comparable d’Arsène Wenger. Lors d’un match de Cup à la fin des années 90, il avait demandé à rejouer la rencontre après qu’un but victorieux de sa formation ait été marqué suite à une touche, alors que le ballon devait être rendu à l’adversaire.

On a donc échappé à une grande injustice ce jeudi à Bakou. Les fans marseillais peuvent être soulagés. Et les plus anciens d’entre eux peuvent aussi regretter que le Suédois Sven Goran-Eriksen, quand il était coach de Benfica, n’avait pas fait montre du même fair-play en 1990 lors de la fameuse main de Vata. Autrement, leur équipe compterait peut-être deux C1 à son palmarès aujourd’hui.

Au-delà du reflexe honorable qu’a eu Gurbanov, il y a à noter que les péripéties du jour démontrent à quel point la VAR est devenu aujourd’hui précieuse au plus haut niveau. Si elle avait été disponible, il n’y aurait pas eu besoin d’une intervention extérieure pour réparer l’erreur du jugement.