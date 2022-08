PSG : Zaïre-Emery, à Clermont les débuts d'une grande promesse

Zaïre-Emery a disputé ses premières minutes en L1, devenant au passage le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à faire ses débuts dans l'élite.

Luis Campos attache une grande importance à la ponctualité. Si bien que le conseiller sportif du PSG a demandé à tous les nouveaux arrivants de trouver un domicile à proximité du centre Ooredoo de Saint-Germain-en-Laye. Warren Zaïre-Emery ne devrait pas avoir ce problème. A 16 ans, le jeune milieu de terrain, qui est le seul titi à avoir effectué l'intégralité de la préparation avec le groupe professionnel, devrait retourner à l'internat au centre de formation… pour y dormir.

Et vu que le bâtiment se trouve à quelques dizaines de mètres des terrains d'entraînement, il y a peu de chances de le voir arriver en retard. Pour l'instant, et depuis, le premier jour de la reprise, Zaïre-Emery profite d'un chauffeur mis à disposition par le club pour faire les allers-retours entre le domicile familial en Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, terres d'entraînement des Parisiens.

Malgré le trajet assez long entre les deux départements et la présence exigée des joueurs au petit-déjeuner peu après 8 heures, le tout récent néo-professionnel est un garçon assidu. « C'est un vrai bosseur avec une hygiène de vie impeccable et qui est très à cheval sur ses temps de repos », raconte un de ses proches qui ajoute : « je connais pas mal de jeunes joueurs et à son âge, je n'en ai jamais vu d'aussi sérieux en dehors du terrain ».

Galtier : « Je me devais de lui donner des minutes »

Samedi soir, Christophe Galtier partageait le même constat à son propos et parlait d' « un joueur d'une grande maturité qui aime le football et son métier. » Sous-entendu, les à-côtés pro aussi. Pour le récompenser de sa préparation aux côtés des professionnels, le technicien parisien lui a offert ses premières minutes en L1. On jouait la 81e minute face à Clermont (5-0) lorsqu'il remplaçait un Marco Verratti qui a donné le tournis à de nombreux adversaires.

Au passage, Warren Zaïre-Emery devenait le plus jeune joueur de l'histoire du PSG a effectué sa première en professionnel devant El Chadaille Bitshiabu, Kingsley Coman, Didier Domi et Nicolas Anelka. « Il a été très sérieux et très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes, expliquait Christophe Galtier après la rencontre. C'est important de joindre les actes aux paroles, il doit se sentir concerné. »

Si ce signal est aussi un message envoyé à la formation parisienne, il correspond aussi au projet présenté au cours de la saison dernière par l'état-major du club de la capitale. Et que ça soit Leonardo ou Luis Campos le constat est le même : Warren-Zaïre Emery doit s'entraîner avec l'équipe une et jouer en Ligue 1.

« Je suis très content, très heureux. C'est une fierté d'être le plus jeune joueur du PSG à faire ses débuts en L1, affirmait l'intéressé qui, depuis son arrivée au PSG en U8, a toujours été surclassé dans toutes les catégories. On est toujours content quand le coach nous dit que l'on travaille bien, je vais continuer et j'espère qu'il m'offrira d'autres chances. » Avec 26 matches d'ici à la mi-novembre, il aura sûrement l'occasion de disputer quelques nouvelles minutes.