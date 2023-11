PSG : Vincent Labrune chambre Mbappé et glorifie Zaïre-Emery

Milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery reçoit les honneurs du président de la LFP, contrairement à Mbappé.

En vent de poupe en ce début de saison, Warren Zaïre-Emery est sur presque toutes les lèvres des acteurs et/ou amoureux du sport roi. A l’instar de Thierry Henry, Didier Deschamps ou encore Luis Enrique, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, apprécie le jeune milieu de de terrain français.

Zaïre-Emery comble les attentes

Très en forme en ce début de saison avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est auteur de 15 apparitions toutes compétitions confondues avec le club de la capitale française. Sur l’ensemble, le natif de Montreuil a inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives. Lesquelles performances ont poussé le sélectionneur Didier Deschamps à lui faire appel pour une première fois en Equipe de France lors de la trêve internationale du mois de novembre.

Pour sa première, le joueur de 17 ans a conquis les cœurs. Titulaire, il ouvre son compteur de buts après seulement 16 minutes jouées en Equipe de France contre Gibraltar lors de la neuvième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Malheureusement, il cède sa place quatre minutes plus tard, puisqu’il a été blessé. Après les examens effectués, il sera absent jusqu’à la trêve de l’année 2024.

Getty Images

Vincent Labrune sous le charme de Zaïre-Emery

Président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune admire énormément le travail que fait le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Devant la commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des Fédérations sportives, Vincent Labrune en a profité pour parler de la pépite parisienne.

« Le plus grand (jeune) talent du PSG aujourd’hui ce n’est plus Kylian Mbappé, c’est Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans. Il y a quelques années, ce même joueur serait parti en Allemagne, comme Dayot Upamecano ou Kingsley Coman. Est-ce que vous croyez qu’un gamin de 17 ans de région parisienne a envie d’aller en Allemagne pour le climat ou la langue? Pourquoi ils vont en Allemagne? Parce qu’en Allemagne il n’y a pas de charges sociales, donc le salaire brut, c’est le salaire net pour le joueur qui signe là-bas », a commencé Vincent Labrune.

Getty

« Warren Zaïre-Emery, aujourd’hui il est là, on est fiers de lui. Et si on a des moyens, ces joueurs-là vont rester chez nous, c’est comme ça qu’on va être plus compétitifs », a ajouté le président de la LFP. Le néo-international français (01 cape, 01 but) appréciera.