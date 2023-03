PSG : Victor Osimhen, le numéro neuf parfait pour Thierry Henry

Auteur d'un doublé contre Francfort, l'attaquant de Naples a de nombreux partisans et l'un d'entre eux aimerait le voir au PSG.

Victor Osimhen a encore séduit son monde ce mercredi soir en brillant sur la scène européenne avec un doublé contre Francfort en huitième de finale retour de Ligue des champions. L'ancien attaquant du LOSC avait déjà marqué lors de la victoire à l'aller et est par conséquent le grand artisan de la première qualification de Naples pour un quart de finale de Ligue des champions dans son histoire.

"Le PSG va chercher un 9"

Auteur de 23 buts en 28 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen a franchi un cap cette saison et s'affirme comme une référence à son poste, mais surtout l'un des meilleurs attaquants du futur du haut de ses 24 ans. A coup sûr, Victor Osimhen sera très courtisé l'été prochain, même si Naples voudra le conserver, et le Paris Saint-Germain de Luis Campos, qui l'avait fait venir à Lille, sera sûrement sur ses traces.

Au micro de CBS Sports où il est consultant sur la Ligue des champions, Thierry Henry a conseillé le PSG de se lancer dans la quête à Victor Osimhen : "Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9. Il y a tant d'équipes mais je pense à celle où il manque un 9".

"Osimhen peut s'adapter à beaucoup d'équipes"

"Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n'est pas un 9. Et est-ce qu'il va rester ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'équipes", a ajouté l'ancien international français.

"Quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lui.

C'est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles sont parfois des trios devant et les ballons n'iront pas forcément vers lui".

L'ancien attaquant d'Arsenal considère que l'attaquant de Naples a les capacités pour jouer dans un énorme club et même s'il devra s'adapter, il profitera des espaces créer par ses coéquipiers :

"Ses coéquipiers pourront jouer court, aller vers la surface et tirer. [...] A l'heure actuelle, tous les ballons finissent sur lui, dans les grands clubs avec trois grands attaquants, ils ne seront pas toujours sur lui. Au-delà de cela, il a tout. Il peut tenir le ballon, il peut faire des appels, il peut bien finir avec ses pieds ou sa tête", a conclu Thierry Henry.