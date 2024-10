PSG, une nouvelle sanction pour Ousmane Dembélé

Après sa mise à l’écart contre Arsenal, Ousmane Dembélé va être sanctionné à nouveau par le PSG.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec Arsenal, mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match que ne disputera pas Ousmane Dembélé, exclu du groupe par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. Les problèmes ne sont pas d’ailleurs près de s’arrêter pour l’international français qui va subir une nouvelle sanction de la part du PSG, cette fois-ci.

Les griefs de Luis Enrique contre Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé ne jouera pas contre Arsenal ce mardi. L’ancien joueur du Barça a été écarté par Luis Enrique après une discussion animée entre les deux hommes vendredi après la victoire face à Rennes (3-1). Le technicien espagnol dénonce notamment un manque d’engagement et un non-respect des consignes de son joueur.

« Si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe, qu’il n’est pas prêt... Je considère que c’est une semaine importante, avec un match important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possible », expliquait Luis Enrique en conférence de presse.

Dembélé privé de sa prime d’éthique ?

Si Luis Enrique a le soutien de ses dirigeants qui approuvent sa décision, l’entraineur du Paris Saint-Germain dément un problème personnel avec Ousmane Dembélé. « Je vais être très sincère mais je ne veux pas créer non plus un feuilleton là-dessus. Il n’y a pas de dispute entre nous deux, c’est totalement faux. Il y a juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non pas de problème entre le joueur et l’entraîneur », confiait l’ancien coach du Barça. Ce qui n’a pas empêché, pour autant, le PSG de prendre une décision radicale à l’encontre de l’international français.

Selon RMC Sport, Ousmane Dembélé devrait être privé d’une partie de sa prime d’éthique mensuelle par la direction parisienne. Le média précise toutefois que cette décision n’a pas encore été entérinée et que Nasser Al-Khelaifi aurait laissé le privilège à Luis Enrique et Luis Campos d’approuver cette sanction ou pas. En attendant, le PSG va essayer de s’imposer contre Arsenal ce soir (21h) sans son joueur le plus décisif en ce début de saison (4 buts et 3 passes décisives).