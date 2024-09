Arsenal – PSG : Comment Luis Enrique compte faire oublier Ousmane Dembélé ?

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, veut faire oublier Ousmane Dembélé contre Arsenal, mardi.

Le Paris Saint-Germain se déplace en Angleterre mardi pour défier Arsenal à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un voyage qui se fera sans Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. Mais comment le PSG va affronter les Gunners sans son meilleur joueur cette saison ? Luis Enrique a déjà tranché sur la question.

Le PSG à l'assaut des Gunners sans Ousmane Dembélé

Toujours invaincu cette saison, le PSG a montré quelques signes de fébrilité ces dernières semaines. Co-leader de Ligue 1 avec l'AS Monaco, le club parisien (16 pts) a eu du mal à se défaire de Gérone lors de la première journée de Ligue des Champions, il y a deux semaines (1-0). Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain ne compte pas douter et souhaite obtenir une victoire convaincante contre Arsenal, mardi. Mais sans Ousmane Dembélé, sanctionné par Luis Enrique qui assume cette décision, la tâche s'annonce encore plus compliquée pour les Franciliens. Toutefois, le technicien espagnol a déjà trouvé la formule pour faire oublier l'international français lors de ce choc.

Les choix forts de Luis Enrique en défense

Hormis l'absence d'Ousmane Dembélé qui ne fera pas le voyage à Londres, Luis Enrique pourra compter sur la plupart de ses hommes forts. L'ancien coach du Barça a enregistré des renforts importants ces dernières heures avec le retour de cinq joueurs dans le groupe. Ainsi, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les buts après avoir manqué les trois derniers matchs du PSG. En défense, Nuno Mendes, également indisponible ces derniers jours, devrait débuter sur le flanc gauche alors qu'Achraf Hakimi reste intouchable à droite. La charnière centrale ne devrait pas changer avec le duo Marquinhos - William Pacho.

Luis Enrique a tranché pour le remplaçant de Dembélé

Les nouvelles sont également bonnes pour Luis Enrique pour ce qui est de l'entrejeu avec les retours de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Le Portugais et son compère français devraient retrouver leur place au milieu de terrain. Ces derniers devraient être accompagnés de Joao Neves au milieu dans le 4-3-3 habituel du Paris Saint-Germain. En attaque, Luis Enrique ne pourra pas compter, cette fois-ci, sur le joueur le plus décisif de son effectif en ce début de saison qui n'est autre qu'Ousmane Dembélé (4 buts et 3 passes décisives). Pour faire oublier le Français, le technicien asturien aurait décidé de miser sur un trio plus ou moins explosif composé de Randal Kolo Muani, Kang-In Lee et Bradley Barcola.

Getty

La compo probable du PSG contre Arsenal

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kolo Muani, Kang-In Lee, Barcola