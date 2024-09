Arsenal - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Londres pour la 2e journée de Ligue des champions contre Arsenal. Les dernières infos ici.

Après une semaine de pause, la Ligue des champions fait son retour dans son nouveau format avec les matchs de la deuxième journée. En effet, le Paris Saint-Germain sera aux prises avec Arsenal, ce mardi soir à l’Emirates Stadium.

Arsenal, une première victoire en vue

Habitués de la prestigieuse compétition des clubs européens, les Gunners d’Arsenal font leur deuxième apparition ce mardi soir lorsqu’ils recevront le Paris Saint-Germain. Les Londoniens sont en quête de leur première victoire en Ligue des champions cette saison. Pour leur première sortie, les hommes de Mikel Arteta ont été accrochés par l’Atalanta Bergame en Italie. Depuis, Arsenal a fait un match nul contre Manchester City (2-2) en Premier League et remporté deux victoires contre Bolton en Coupe (5-1) et Leicester City (4-2) en championnat ce weekend.

Un deuxième succès en vue pour le PSG

Quant à lui, le club francilien vient à Londres dans le but d’enchaîner. Pour leur première sortie en Ligue des champions, les champions de France ont eu difficilement raison de Girona FC (1-0) au Parc des Princes. Une victoire qui a mis Paris en confiance. Vainqueur de Rennes (3-1) ce week-end, le PSG ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé, écarté du groupe par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. L'entraineur espagnol préfère partir au combat avec les joueurs qui privilégient le collectif, quitte à s'affaiblir au niveau intrinsèque.

Ce match sera la quatrième confrontation directe entre les Gunners et les Franciliens depuis septembre 2016 à ce jour. En effet, Arsenal a remporté une victoire contre deux matchs nuls, le PSG étant donc à la recherche de sa première victoire face à Arsenal.

Horaire et lieu du match

Arsenal - Paris SG

Première journée de Ligue des Champions

Lieu : Emirates Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Arsenal - Paris SG

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Trossard, Rice, Partey - Saka, Havertz, Martinelli

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Pacho, Marquinhos, Beraldo - Zaïre-Emery, Neves, Vitinha - Kolo Muani, Lee, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal - Paris SG ?

La rencontre entre Arsenal et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 1er octobre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.