Arsenal - PSG, Luis Enrique enrage contre Ousmane Dembélé

Luis Enrique a justifié lundi, la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé contre Arsenal. Et l’entraineur du PSG n’a pas mâché ses mots.

Le Paris Saint-Germain affronte Arsenal, mardi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un choc qui va se dérouler sans Ousmane Dembélé, écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. En conférence de presse ce lundi, le technicien espagnol a dévoilé ses griefs contre l’international français.

Luis Enrique confirme une sanction contre Ousmane Dembélé

C’est confirmé ! Le torchon brûle bel et bien entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé ces derniers jours. Une situation qui aurait été déclenchée après la victoire du PSG contre Rennes lors de la sixième journée de Ligue 1, vendredi (3-1). Comme révélé par L’Equipe, les deux hommes auraient eu une explication musclée après ce match. Ce qui a amené Luis Enrique a écarté Ousmane Dembélé du groupe contre Arsenal. Une décision que le technicien espagnol assume.

L'article continue ci-dessous

« Je vais répondre, et je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour mon équipe », confirme Luis Enrique face aux médias.

Luis Enrique soutenu par le PSG

Luis Enrique est réputé pour être un homme de caractère. En plus d’imposer sa philosophie de jeu, l’ancien coach du Barça a également réussi à asseoir son autorité sur le groupe du Paris Saint-Germain. Comme annoncé un peu plus tôt, Luis Enrique confirme avoir le soutien de sa direction dans sa décision contre Ousmane Dembélé.

« Vous croyez vraiment qu'il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton ? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J'ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité, qui joue au football. Est-ce que j'ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des champions ? Certainement pas. J'ai été engagé pour faire du mieux possible. J'ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président. Je suis ici pour créer une équipe et le faire aussi avec Ousmane Dembélé », lâche-t-il.