PSG : Un duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry, Jérôme Rothen sceptique

L'ancien joueur du PSG a réagi à la possible arrivée de l'Allemand, accompagné par le champion du monde 1998, sur le banc de touche du PSG.

Le futur du PSG pourrait reposer entre les mains de deux hommes : Julian Nagelsmann et Thierry Henry. Depuis ce week-end, ce duo est fortement pressenti pour prendre la suite de Christophe Galtier au sein du club de la capitale avec l'Allemand en numéro 1 et le Français comme premier adjoint. Dans son émission quotidienne sur RMC, Jérôme Rothen a déploré la manière de faire du Paris Saint-Germain.

"C'est du grand n'importe quoi"

"Encore une fois le PSG fait les choses à l’envers. L’entraîneur est encore là, il n'a pas pris de chèque. Il y a des joueurs qui vont signer. Il y a Campos qui travaille sur un effectif, qui n’est pas au courant et qui ne veut pas de Nagelsmann. Il y a des choses hallucinantes. Ce n'est même pas les erreurs du passé, c’est du grand n’importe quoi !", a analysé Jérôme Rothen.

"J’ai aussi quelques infos. Je veux bien répondre sur ce duo qui est irrationnel. Pour Nagelsmann qu'il y ait des discussions, il n'y a pas de problème. Henry n’a pas de discussion avec les Qataris, il n’y a pas eu de proposition. Si on doit parler éventuellement de ce duo qui va être mis en place, moi je dis pourquoi pas. Mais on dit la même chose tous les ans", a ajouté l'ancien du PSG.

"Au Bayern, ça n'a pas marché pour Nagelsmann"

Jérôme Rothen ne sait pas si ce duo sera à la hauteur : "Tu prends un entraîneur qui s'est fait un nom avant, quand il était plus jeune à Leipzig et même avant, ensuite il a été au Bayern. Je ne vous fait pas un dessin comment ça c'est passé à la fin. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je ne sais pas qui est fautif, mais ce que je sais c'est que cela n'a pas marché. Il arrive avec une incertitude".

"Le Bayern Munich ce n'est pas le PSG. Est-ce que lui aura la fraicheur, l'envie, entourer de Thierry Henry qui peut avoir un charisme dans un vestiaire et qui connaît le foot, qui sera probablement écouté et a une expérience intéressante. Est-ce qu'ils se connaissent ? Ils ont du parler comme ça", a conclu l'ancien international français.

Pour le moment rien n'est finalisé et la venue de ce duo dépendra de la décision des deux hommes. Si jamais Thierry Henry venait à refuser ce poste, la piste Julian Nagelsmann pourrait prendre du plomb dans l'aile. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier alors que l'avenir sur le banc de touche du PSG doit être réglé rapidement.