PSG, Tuchel : "On a peut-être pensé que c'était fini"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a regretté que ses joueurs se soient relâchés lorsqu'ils menaient 3-0 contre l'OL.

Vainqueur de l'Olympique Lyonnais lors du choc de ce dimanche soir en , le PSG s'est rendu la vie compliquée. En inscrivant un troisième but dès le début de la seconde période, le volait vers un succès mérité, mais s'est fait peur en laissant l'OL revenir dans la partie. En conférence de presse, Thomas Tuchel a regretté le changement d'attitude de ses joueurs lorsqu'ils menaient 3-0 contre l'Olympique Lyonnais.

"On a contrôlé le match complètement. On a commencé pas assez forts, pas assez vite. Après, c'était mieux. Après le 3e but, peut-être qu'on a pensé que c'était fini. N'oubliez pas, on joue beaucoup, on joue toujours, on joue trop. On a contrôlé ce match. À 3-2, on a montré une bonne mentalité avec un 4e but extraordinaire. On a été la meilleure équipe ce soir. Mais c'est plus mentalement ce soir, On a pensé que c'était fini", a expliqué l'entraîneur du PSG.

"Icardi a encore été très fiable"

"Edinson peut-il relancer la concurrence ? Toute la concurrence c'est bien. On peut sentir Edi plus fort à l'entraînement, c'était dans la continuité de ce qu'il fait lors des séances. Il a marqué un but très important c'est bien pour lui, on a besoin de son expérience. Inquiet pour Icardi ? Je suis seulement inquiet avec tous les attaquants qui ne marquent pas. La confiance va avec les buts. Il a encore été très très fiable, encore très discipliné, il ferme des espaces. Dans chaque match, il fait ça. Il est fort défensivement pour nous. Il va continuer à travailler", a ajouté Thomas Tuchel.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a comparé le trou d'air connu face au FC en cours de semaine à celui connu contre l'Olympique Lyonnais : "Aujourd'hui à 3-0, normalement si l'adversaire marque un but comme ça, c'est fini. On n'a pas assez serré les espaces, on n'a pas été assez disciplinés ; les choses sont jamais claires, jamais finies. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous manque des joueurs clés comme Ney, Thiago, Marquinhos".

Enfin, Thomas Tuchel a forcément été confronté à une question sur son ancien club, le , à neuf jours du huitième de finale aller de . L'entraîneur allemand a commenté la défaite du BVB contre le ce week-end : "Mais je suis aussi sûr qu'ils peuvent aussi mettre 6-7 buts (sourires). C'est une équipe super forte. Ça va être un match super compliqué, super difficile".