PSG, Tuchel espère Mbappé sur le banc contre l'Atalanta

En marge de l'amical contre Sochaux, Thomas Tuchel a annoncé qu'un point sera fait samedi concernant Kylian Mbappé et sa présence contre l'Atalanta.

C'est à se demander si le PSG n'aime pas s'attirer l'oeil avant chaque rencontre importante de Ligue des Champions. A seulement quelques jours du quart de finale contre l' Bergame, Thomas Tuchel a été obligé de faire appel à un groupe très jeune pour affronter Sochaux, ce mercredi au Parc de Princes, histoire de ne pas voir des cadres se blesser. Car en plus d'Angel Di Maria suspendu, c'est au tour de Marco Verratti d'être incertain après une blessure contractée à l'entraînement mardi comme le rapporte RMC Sport. Considéré comme l'un des grands favoris de la C1 nouveau format, le PSG s'avance avec des maux de tête et ne peut être rassuré concernant l'état de santé de Kylian Mbappé. Lourdement touché à la cheville lors de la finale de la contre Saint-Etienne, le champion du monde français s'est lancé dans une course contre la montre pour être rétabli à temps et pouvoir jouer ce quart de finale si important. Si l'espoir est de mise chez les supporters et certains de ses coéquipiers, pour Tuchel, la donne est toute autre. En marque du match amical, l'Allemand s'est exprimé sur son poulain et a maintenu le flou. "Je n’ai aucune idée, concède-t-il à nos confrère de beIN Sports. J’ai vu Kylian tous les jours, il est au centre d’entraînement, il travaille dur avec les kinés, pratiquement 24h/24. Mais c’est court comme délai, super court. On a parlé avec le docteur aujourd’hui et on a décidé de se revoir samedi pour voir dans quelle phase il est et si c’est possible qu’il soit sur le banc contre l’Atalanta. Mais je n’en attends pas trop." L'optimisme n'est pas de mise chez l'ancien coach du Broussia Dortmund et les prochains jours de rééduction s'annoncent cruciaux pour Mbappé.