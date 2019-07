PSG, Tuchel dévoile ses plans pour Gueye et Herrera

L'entraîneur allemand a évoqué ses intentions concernant ses deux recrues au milieu de terrain.

Vainqueur de Sydney ce mardi après-midi, le PSG a également enregistré l'arrivée d'une recrue importante ce mardi en la personne d'Idrissa Gueye. Déjà courtisé l'hiver dernier, l'ancien milieu de terrain d' a enfin rejoint le club de la capitale afin de venir garnir l'entrejeu du champion de en titre. Une arrivée qui va ravir au plus haut point Thomas Tuchel qui n'a cessé de se plaindre du manque de profondeur de son effectif la saison dernière.

En conférence de presse après la victoire face à Sydney, Thomas Tuchel a confessé que le mercato du n'est pas encore terminé, lui qui avait également avoué ne pas avoir de nouvelle concernant le futur de Neymar, et s'est exprimé sur les qualités de sa recrue sénégalaise.

L'article continue ci-dessous

"Je suis très content de son arrivée. Ce n'est pas un secret qu'on a essayé de le signer cet hiver. C'est une très bonne nouvelle. Avec sa détermination, son intensité, c'est le genre de profil dont on a absolument besoin. Pour le reste, je ne termine aucun mercato fin juillet. Maintenant, j'espère qu'Idrissa Gueye aura assez de temps pour récupérer de la CAN, où il est allé jusqu'en finale (défaite avec le contre l' , 0-1). Il devrait revenir avec nous autour de notre premier match en L1, contre Nîmes", a admis Thomas Tuchel.

"Herrera et Gueye, ce n'est pas le même poste"

L'Allemand considère que le Sénégalais et l'Espagnol n'ont pas un profil similaire et n'auront pas le même rôle : "Pour moi, ce n'est pas le même poste. Herrera est un « 8 », un milieu box to box. Gueye est plus un milieu récupérateur, qui va nous permettre d'évoluer avec une sentinelle devant la défense. Sa meilleure position pour moi est de jouer comme 6, ou dans un double pivot. Il possède à la fois des qualités de relance et de récupération".

Thomas Tuchel veut que son équipe soit performante face à Rennes samedi : "On n'a pas le choix, on doit être prêts. On a encore beaucoup de choses à améliorer mais cela ne concerne pas que la ligne défensive. C'est une question d'efforts collectifs, de l'intensité qu'on veut mettre, de notre capacité à être en bloc autour du ballon. Si on est tous prêts à faire les sacrifices, on pourra surmonter les obstacles et on sera prêts. Mais si on laisse des espaces et qu'on ne joue pas ensemble, alors on ne sera pas prêts. Je n'attendais pas une performance de très haut niveau, on doit franchir les étapes, et la prochaine c'est le match de samedi".