PSG : Les trois joueurs ciblés par Luis Campos pour épauler Kylian Mbappé

Le PSG prépare déjà activement la saison prochaine et Luis Campos a ciblé trois joueurs pour construire une équipe autour de Kylian Mbappé.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG enchaîne les déconvenues : le club a été éliminé sans gloire en Ligue des champions et en Coupe de France tandis que les défaites s'accumulent en Ligue 1 au point que la quête du onzième titre de champion de France n'est plus une certitude.

Le PSG ne possède plus que six points d'avance sur le RC Lens sachant que les deux équipes s'affronteront lors de la 31e journée, le 15 avril.

Construire une équipe pour Mbappé

Et avant même de savoir si le PSG sera une nouvelle fois sacré en Ligue 1, les dirigeants préparent déjà activement la saison prochaine.

Selon les révélations de nos confrères du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos veulent se séparer de Lionel Messi et de Neymar et construire une équipe autour de Kylian Mbappé.

L'idée est d'abord de franciser l'effectif. « Au Qatar, pendant la Coupe du monde, beaucoup se sont étonnés de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul joueur du PSG chez les Bleus », explique Le Parisien.

Ce joueur est bien évidemment Kylian Mbappé et même s'il est la star des Bleus, le PSG voudrait voir plus de joueurs de son effectif être sélectionné en équipe de France, surtout qu'il s'agit de l'une des sélections les plus performantes au monde puisqu'elle a été championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2022.

Campos veut des joueurs athlétiques et Français

Si certains Bleus sont inaccessibles pour le PSG comme Dayot Upamecano du Bayern Munich et Aurélien Tchouaméni du Real Madrid, d'autres, en revanche, peuvent facilement être recrutés.

Selon Le Parisien, il s'agit de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Khéphren Thuram (OGC Nice) et Youssouf Fofana (AS Monaco).

Hormis le fait d'être tous des internationaux français, ces trois joueurs possèdent un gros volume de jeu. Or, la direction du club parisien n'a pas apprécié le déficit physique de son équipe lors de la défaite face à Lyon avec des petits gabarits comme Verratti (1,65 m), Vitinha (1,72 m), Messi (1,70 m) et Renato Sanches (1,76 m) et souhaite combler cette lacune la saison prochaine.