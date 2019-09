PSG, Trapp voulait rester : "C'était mon objectif"

Kevin Trapp, transféré à Francfort lors du mercato d'été, révèle qu'il aurait voulu continuer à Paris.

Transféré définitivement début août à l' , Kevin Trapp a affirmé à l'émission Canal Football Club qu'il aurait plutôt aimé rester dans la capitale française.

« Déçu, ce n'est peut-être pas le mot, c'est un club qui a de grands objectifs, qui est très ambitieux, comme moi", a indiqué le portier au micro du CFC ce dimanche soir.

"C'est un club où je me voyais atteindre mes objectifs. Je suis dans un club en train de grandir, que je connais déjà très bien. », ajoute Trapp, qui était prêté la saison passée à Francfort et y jouait déjà entre 2012 et 2015.

Trapp ajoute qu'il était convenu qu'il revienne à Paris au terme de son prêt, mais le retour de Leonardo au poste de directeur sportif a changé ses plans : « Je savais que le club avait d'autres idées et cherchait un autre gardien. Pour moi, c'était plutôt clair. À la fin, on s'est dit que c'était peut-être mieux que je parte. (...) La concurrence avec Alphonse, ce n'était pas nouveau, ça ne m'a pas dérangé, car je voulais rester au club, c'était mon objectif. »

Trapp estime également qu'être gardien n'est pas chose facile au PSG : "Lors des trois-quatre dernières années, il n'y a pas eu un gardien qui pouvait se montrer sur la durée d'une saison. Ce n'est pas facile de vivre dans une situation comme ça pour un gardien. »