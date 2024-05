PSG - Toulouse, Daniel Riolo attaque Luis Enrique

Daniel Riolo n’a jamais été un admirateur de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Il n’est jamais satisfait de ce Lucho propose.

Après avoir durement critiqué Luis Enrique après l’élimination du Paris Saint-Germain en demi-finales de Ligue des champions face à Dortmund (0-1), Daniel Riolo s’en prend encore à l’entraîneur espagnol. Le club francilien a perdu sa dernière rencontre de la saison au Parc des Princes contre Toulouse (1-3).

PSG, une der gâchée !

Dimanche, le Paris Saint-Germain, tout comme plein d’autres clubs de Ligue 1, a disputé son avant-dernière journée du championnat de France. Il s’agissait de la dernière rencontre de la saison du club francilien au Parc des Princes. C’est pareil pour certains joueurs de l’effectif tels que Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Layvin Kurzawa.

Getty

Champion de France, le Paris Saint-Germain a reçu son trophée de Ligue 1 au Parc des Princes. Mais la fête ne s’était pas déroulée normalement comme espérée, puisque Paris a vécu une soirée cauchemardesque au Parc des Princes. Les Parisiens ont courbé l’échine devant les Violets (1-3).

L'article continue ci-dessous

Riolo fracasse encore Lucho

Remanié, le Paris Saint-Germain a concédé sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 de France. A l’issue de la défaite des Franciliens, Daniel Riolo, à travers son compte X (anciennement Twitter), a critiqué une fois encore le choix de Luis Enrique pour la réception de Toulouse au Parc des Princes.

« Le turn over la fraîcheur … on sera mieux en février mais encore mieux en mai… les mythos dans tous les sens … ça sera long à faire comprendre mais doucement et tranquillement tt le monde y viendra… il y a sur le banc du PSG un type qui n’est pas ce qu’il croit être… », a lancé l’éditorialiste RMC dans un premier temps.

« Luis Enrique va servir une soupe façon Mourinho chaque semaine. Une com’ agressive qui va manger le cerveau des naïfs… et évidemment ça finira dans le caniveau … », a ajouté Daniel Riolo dans un second temps.