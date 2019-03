PSG, Thomas Meunier a "liké" la victoire de MU contre Watford

Le défenseur du PSG vient de se faire remarquer en mettant un pouce levé sur une publication qui met en avant la dernière victoire de MU en PL.

Décidément, Thomas Meunier ne retient pas les leçons de ses erreurs. Ou alors, c'est qu'il ne considère pas l'expression de ses sentiments, de manière tout à fait innocente et pas du tout calculée, comme une erreur. Après l'avoir déjà fait la saison dernière, le défenseur du Belge vient d'émettre un "like" sur les réseaux sociaux pour saluer une autre équipe que Paris.

Le latéral droit a mis un pouce levé sur Instagram sur la publication de Man United, et qui concerne le match des Red Devils de samedi face à (2-1). Une initiative qui lui a valu de très nombreuses insultes et remarques négatives de la part des fans de l'équipe francilienne.

Man United n'est autre que le tombeur du PSG en Ligue des Champions cette saison. Les Anglais avaient sorti la bande à Tuchel en s'imposant 3 à 1 au Parc des Princes à la surprise générale. Un revers que les supporters mais aussi tout le club en entier peinent toujours à digérer.

Pour rappel, l'année dernière, Meunier avait liké un tifo des dans de l'OM. Il a été "massacré" sur les réseaux sociaux. Après ce déversement de haine, il avait réagi en postant le message suivant sur son compte personnel d'Instagram : "Sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1 000 % et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouge et bleu". Sortira-t-il les mêmes arguments cette fois-ci ?