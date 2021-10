PSG : Thilo Kehrer évoque sa situation

Le défenseur allemand espère se faire une place dans la rotation parisienne, au sein d'un secteur défensif très dense.

Remplaçant au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer espère obtenir le plus de temps de jeu possible cette saison, dans une charnière centrale qui compte déjà Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo ou encore Sergio Ramos, quand l'Espagnol sera de retour de blessure.

Ce qui n'empêche pas le jeune allemand, auteur d'un début de saison plutôt encourageant à chaque fois qu'il a eu l'opportunité de jouer, de croire en ses chances de jouer le plus possible.

"Je me sens très bien physiquement et mentalement. On a beaucoup de matches à jouer au cours d'une saison. Il faut être professionnel, faire attention à la récupération, la nutrition, le sommeil et bien s’entraîner. On a besoin de tout l’effectif, tout le monde doit être prêt à jouer si le coach veut faire des rotations dans le groupe", a-t-il confié à PSGTV à la veille de la réception du RB Leipzig.

Avant de poursuivre : "Avec les supporters, nos émotions sont décuplées. C’est très important de les avoir dans le stade avec nous. On sait qu’en Champions League, il n’y a pas de match facile. Il faudra respecter cette équipe de Leipzig qui est très solide. On respecte notre idée, notre style.

"On a toujours pour objectif d'être une équipe unie où tout le monde travaille et joue pour l’autre. Si on respecte tout cela, on pourra gagner. C’est très important de savoir souffrir, de toujours croire en nous même. On sait qu’on peut marquer à n’importe quel moment même dans des phases de difficultés. Tout cela fait qu’on grandit encore plus en tant que groupe."

Ce mardi soir, les Rouge et Bleu accueillent Leipzig au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Un match capital pour la suite de l'aventure, après avoir récolté quatre points lors des deux premières journées.

Une rencontre que Thilo Kehrer a peu de chances de disputer en tant que titulaire, puisque Marquinhos est de retour de sélection et que Presnel Kimpembe enchaîne les matchs depuis l'entame de la saison, pour ce qui constitue la charnière type préférée par Mauricio Pochettino.