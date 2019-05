PSG - Neymar fait appel de sa suspension de 3 matches par l'UEFA

Neymar avait été suspendu 3 matches par la Commission de Discipline pour avoir insulté l'arbitre après l'élimination du PSG face à Manchester United.

Après sa victoire à lors du match aller (0-2), le avait ensuite été éliminé lors de son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Red Devils, suite à un pénalty concédé dans les tous derniers instants de la rencontre. Une élimination cruelle, qui n'avait pas été du goût du Brésilien Neymar, particulièrement remonté. Installé dans les tribunes du Parc des Princes aux côtés de ses proches le 6 mars dernier, Neymar, alors toujours en convalescence après sa blessure au pied, n'avait pas hésité à faire part de son incompréhension sur l'arbitrage dans la foulée du penalty accordé.

"C'est une honte, ils ont mis quatre personnes qui n'y connaissent rien pour regarder les ralentis... Il n'y a pas penalty ! Comment peut-il faire main alors qu'il est de dos ? Allez vous faire f****", avait alors lâché le Brésilien, très remonté, dans une story sur son compte Instagram, pour fustiger le caractère subjectif de cette décision.

L'article continue ci-dessous

Neymar fait appel de sa sanction

Pour ces propos déplacés, l'ancien joueur du avait écopé de trois matches de suspension par la commission de discipline de l'UEFA, très rarement clémente quand il s'agit de ce genre de dossiers. Après avoir manqué de nombreux matches depuis son arrivée au PSG, Neymar devrait donc manquer le début de la prochaine campagne européenne du Champion de , à condition que la sanction de 3 matches soit maintenue.

Et pour cause, ce jeudi, Neymar aurait fait appel de cette décision selon les informations du quotidien L'Equipe. De ce fait, l'international auriverde sera amené à se défendre lui-même, accompagné des avocats du PSG, en se rendant au siège de la Confédération européenne, à Nyon, en . Pour l'heure, la date de l'examen de son appel n'a pas encore été fixée, toujours selon L'Equipe. Affaire à suivre, donc. Une de plus, concernant la star parisienne.