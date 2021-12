PSG : Simons, Michut, Gassama... quel avenir pour les titis ?

Le PSG a du talent et pas que chez les pros. Largement en tête de leur groupe en championnat avec sept points d'avance sur Drancy, meilleure attaque et meilleure défense et qualifiés avec la manière pour les huitièmes de finale de Youth League, les U19 Parisiens sortent d'une première partie de saison accomplie sous les ordres de Zoumana Camara. Seront-ils tous présents la saison prochaine ? Chaque année la question se pose pour plusieurs éléments.

Pour tenter d'éviter à nouveau la fuite des talents, la direction sportive est en action. Ces derniers jours, elle a d'ailleurs contacté ou rencontré les familles et les agents de joueurs nés en 2003, 2004 et 2005, afin de fixer un rendez-vous très prochainement. L'objectif est assez simple : présenter les intentions et le projet du club pour chacun d'entre eux.

Parmi ceux que le club a récemment approché, on retrouve le jeune défenseur Nehemiah Fernandez-Veliz, apparu avec les professionnels durant la pré-saison. Buteur à l'ultime seconde du dernier match de Youth League, Wilson Odobert fait lui aussi partie de ceux que Paris souhaite rencontrer. Pour l'instant, l'attaquant polyvalent a des touches en France, en Allemagne et en Italie. Le milieu de terrain Ayman Kari, qui, après avoir signé une première partie de saison très intéressante, dispose d'intérêts à l'étranger. Révélation de ce début de saison, Warren Zaïre-Emery fait aussi partie des petits papiers de la direction parisienne.

Certains dossiers plus simples que d'autres

Sur d'autres dossiers, le club a maintenu un dialogue continu qui devrait faciliter certaines négociations. C'est notamment le cas pour Djeidi Gassama. Arrivé en 2019 en provenance de Brest, l'attaquant sous contrat pro jusqu'en 2023 est l'une des satisfactions du début de saison. Auteur de 13 buts, toutes compétitions confondues, l'attaquant va finir sa saison avec les U19 malgré de nombreuses sollicitations. Le club et le joueur ont comme volonté commune de prolonger l'aventure. Sur le front de l'attaque, Sékou Yansané, arrivé au club en janvier 2021, est en réflexion après que le club lui a proposé d'allonger son bail.

Grande satisfaction de l'axe défensif et élément à la progression remarquée durant la première partie de saison, le défenseur central Younes El Hannach, qui est sous contrat aspirant jusqu'en juin, pourrait lui aussi prolonger et faire une saison de plus dans la capitale. Idem pour Lucas Lavallée. Auteur de prestations intéressantes, le gardien qui a signé un contrat pro l'été dernier, espère pouvoir fréquenter plus souvent le groupe professionnel (où il était apparu lors de la victoire à Saint-Etienne, le 28 novembre) et jouer avec la N3 la saison prochaine.

Initialement appelé à s'entraîner tout au long de la saison avec les professionnels, Edouard Michut attend de voir quel projet lui sera proposé en seconde partie de saison et donc s'il sera réintégré avec le groupe professionnel. Comme ce dimanche pour la rencontre face à Feignies-Aulnoye ou lors des matches de préparation, durant lesquels il avait effectué des prestations intéressantes, notamment contre le FC Séville. Le PSG souhaite le conserver.

Simons vers une issue en janvier ?

D'ici la fin de saison, Paris devra aussi faire face à des fins de contrat en juin. Et pas des moindre. Comme Edouard Michut, Xavi Simons devait s'entraîner avec les pros mais est finalement redescendu avec la formation de Zoumana Camara. Les négociations sont en cours et en privé, le PSG espère voir la situation évoluer début janvier. Une prolongation avec un prêt possible durant le prochain mercato ou en fin de saison fait partie des solutions évoquées. L'autre dossier chaud sera celui d'Ismaël Gharbi. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain, qui dispose de nombreux intérêts, a déjà entamé les négociations mais prend le temps de la réflexion.

Teddy Alloh devrait s'orienter vers un prêt lors du mercato d'hiver. Une option qui pourrait être aussi envisageable pour El Chadaille Bitshiabu. Paris ne souhaite pas le laisser partir à tout prix et préfère évaluer l'intérêt des offres qu'il aura pour son défenseur sous contrat jusqu'en 2024. Ce dernier aurait des touches en L1 et en L2.

Contrairement à lui, Samuel Noireau ne souhaite pas forcément être prêté et espère poursuivre sa saison avec la N3, où il est apparu à une reprise. Il pourrait y retrouver Nathan Bitumazala, qui devrait apparaître dans le groupe pro avec le départ d'Achraf Hakimi pour la CAN.