PSG, Sergio Rico plait en Turquie

Avec sept gardiens sous contrat, le PSG doit trouver des portes de sortie à certains. Rico est apprécié à Besiktas et pas insensible.

Au moment de voir fleurir l’intérêt du PSG pour Gianluigi Donnarumma, beaucoup se sont demandés ce qui était passé dans la tête des dirigeants parisiens alors que Keylor Navas avait prolongé quelques mois plus tôt jusqu’en 2024.

L’Euro 2020 du gardien italien a très vite montré que se positionner sur un des meilleurs gardiens du monde et le tout sans dépenser la moindre indemnité de transfert était loin d’être farfelue. Agé de seulement 23 ans malgré ses six saisons en professionnels, Donnarumma est un choix pour le présent mais surtout pour l’avenir avec un contrat signé jusqu’en 2026.

Si la question de la hiérarchie et des rôles qu’occuperont l’Italien et Navas durant la saison n’a pas encore été établie, le PSG a d’autres soucis avec ses gardiens. En signant l’ancien portier du Milan AC, le club parisien se retrouve désormais avec huit contrats à gérer pour seulement trois postes.

En plus de Donnarumma et Navas, Sergio Rico, Alphonse Areola, l'expérimenté Alexandre Letellier qui a récemment prolongé jusqu'en 2022, et les jeunes Marcin Bulka et Garissone Innocent, prêtés la saison dernière, sont également présents dans l’effectif. Il faut donc trouver des portes de sorties à la plupart d’entre eux.

L'article continue ci-dessous

Après son prêt concluant à Fulham, Areola a la cote en Premier League mais l’intérêt de West Ham n’est pour le moment pas allé plus loin. C’est finalement Rico qui pourrait être le premier à faire ses bagages. Coupable d’une erreur de main, samedi lors de l’amical contre Chambly, le gardien espagnol sait que les minutes seront plus que comptées la saison prochaine. Ca tombe bien puisqu’un club aimerait en faire son gardien titulaire.

D’après la presse turque, Besiktas n’est pas insensible à la situation de Rico et aurait déjà commencé à entamer des discussions autour d’un prêt avec le PSG et l’entourage du joueur, sous contrat jusqu’en 2024 avec le club français.

L’ancien gardien du FC Séville (27 ans) ne serait pas contre tenter l’expérience dans le détroit du Bosphore chez le champion en titre surtout si cela peut lui permettre d’enchaîner les matches et de regoûter aux soirées européennes avec la Ligue des Champions.