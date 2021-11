PSG : Sergio Ramos soutient Lionel Messi pour le Ballon d'Or

C'est le grand jour ! Qui sera sacré vainqueur du Ballon d'Or France Football en 2021 ? La réponse sera connue ce lundi soir. Parmi les favoris, il y a bien évidemment Robert Lewandowski, Karim Benzema, mais aussi Lionel Messi. Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine cet été et de la Coupe du Roi avec le FC Barcelone l'an dernier, l'international argentin a délivré trois passes décisives lors de la victoire de son nouveau club, le Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Etienne ce dimanche en Ligue 1.



Sergio Ramos a déclaré qu'il souhaitait à Lionel Messi "toute la chance du monde" avant la cérémonie du Ballon d'Or de cette semaine, et espère que son nouveau coéquipier du Paris Saint-Germain remportera une fois de plus cet honneur. Les deux anciens rivaux devenus coéquipiers au sein du club de Ligue 1 ont contribué à la victoire contre Saint-Étienne ce week-end pour les débuts de l'Espagnol au sein du club, avec un triplé de passes décisives lors de la victoire 3-1.

Ramos vote pour son nouveau coéquipier

Après leur rencontre dans la capitale française, le respect mutuel entre les deux joueurs semble s'être apaisé. Alors que Lionel Messi tente de remporter une septième victoire dans la course au titre de meilleur joueur du monde, Ramos le soutient pleinement dans sa quête. "Oui, bien sûr [j'espère qu'il gagnera]", a déclaré Sergio Ramos à ESPN avant la cérémonie de cette semaine. "Je vais défendre les gars de mon équipe. Je lui souhaite toute la chance du monde".



"Lionel Messi est en bonne forme, et je pense que c'est le genre de joueur qui fait vraiment la différence. C'est un joueur unique et c'est un privilège de l'avoir dans l'équipe. Je pense que petit à petit, chacun de nous va apporter sa qualité pour rendre le Paris Saint-Germain encore plus grand et réaliser les choses que nous voulons réaliser", a ajouté l'ancien capitaine du Real Madrid au sujet du sextuple vainqueur du Ballon d'Or.

Réponse ce lundi soir

Lionel Messi et Sergio Ramos peuvent tous deux prétendre être les meilleurs joueurs à leur poste respectif en Liga au cours des deux dernières décennies, et peu de gens pourraient contester ce statut. Mais même lorsque la nouvelle est tombée que l'Argentin allait quitter le FC Barcelone et suivre les traces de son rival du Real Madrid au Parc des Princes, cela ressemblait encore à une étrange chimère. Si les deux hommes n'ont pas connu un départ gagnant lorsqu'ils ont finalement joué ensemble pour la première fois sous les mêmes couleurs contre Manchester City en milieu de semaine en Ligue des champions, leur première association dans un onze de départ ce week-end leur a permis d'enterrer la hache de guerre et de contribuer à un retour en force contre Saint-Etienne.

Messi découvrira si sa quête d'un nouveau Ballon d'Or a été couronnée de succès lors de la cérémonie de ce lundi à Paris. Elle marque le retour de l'événement, après la décision d'y renoncer l'année dernière - l'un des très rares cas où il n'a pas eu lieu. Parmi les autres principaux candidats figurent l'ancien coéquipier de Ramos au Real Madrid, Karim Benzema - dont la condamnation à une peine de prison avec sursis prononcée la semaine dernière pourrait toutefois constituer une pierre d'achoppement - et Robert Lewandowski du Bayern Munich, considéré par beaucoup comme le favori probable si le Ballon d'Or avait été attribué en 2020.