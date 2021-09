PSG : Sans Verratti, avec Messi et Neymar à Bruges

Mauricio Pochettino peut compter sur le retour des internationaux sud-américains pour l'entame de la Ligue des champions à Bruges.

On devrait enfin voir les trois alignés ensemble. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont tous les trois dans le groupe du Paris Saint-Germain qui prendra la direction de Bruges pour y débuter sa nouvelle saison de Ligue des champions, mercredi soir.

Le club de la capitale a rendez-vous avec le Club Bruges pour cette première journée de la phase de poules, avant d'affronter également Manchester City et le RB Leipzig, deux autres vieilles connaissances, dans ce qui s'annonce comme un automne chargé.

Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino : les internationaux sud-américains, absents samedi dernier contre Clermont, font leur grand retour dans le groupe pour ce déplacement en Belgique. En plus de Neymar et Léo Messi, Leandro Paredes sera également de la partie, et pourrait même débuter la rencontre.

En effet, le milieu de terrain des Rouge et Bleu déplore plusieurs absences de marque, à commencer par un Marco Verratti rentré blessé de sélection et qui sera absent une dizaine de jours en raison d'une contusion au genou gauche, a fait savoir le club. Expulsé en demi-finales la saison dernière pour un tacle dangereux sur Gundogan lors du match aller, Idrissa Gueye est lui toujours suspendu et ne sera donc pas non plus du voyage.

Autre suspendu dans les rangs parisiens : Angel Di Maria, lui aussi expulsé face aux Citizens, lors du match retour. L'ailier argentin a écopé de trois matchs de suspension, dont il purgera seulement le premier mercredi soir, et manquera donc l'intégralité de la phase aller de cette poule.

Tout comme le milieu de terrain sénégalais, il sera de retour sur les terrains dès dimanche, pour le premier gros choc de la saison en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais, pour le compte de la sixième journée de championnat.