PSG-Saint-Etienne, Thomas Tuchel : "Il manque juste Bernat et Diallo"

L'entraîneur du PSG a fait le point sur l'actualité de son équipe ce jeudi, à la veille d'affronter Saint-Etienne en finale de Coupe de France.

Thomas Tuchel a confirmé ce jeudi, en conférence de presse, les forfaits de Juan Bernat et Abdou Diallo pour la finale de vendredi contre Saint-Etienne (21h). Il a également salué la bonne préparation de Neymar depuis son retour à l'entraînement.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Il manque juste Juan Bernat et Abdou Diallo. J'espère que tout le monde sera disponible après l'entraînement.

La bonne forme de Neymar

Je ne suis pas surpris. Il est revenu dans un bon état d'esprit, dans une bonne forme. Il s'adapte super vite à tous les entraînements, il a gagné en capacités très rapidement. C'est important pour lui de jouer le plus possible. On lui a donné le plus de minutes de temps de jeu possibles. Il sera sur le terrain demain. Il est dans une bonne forme, décisif, et c'est la meilleure chose pour nous.

L'avenir de Thiago Silva

Je peux comprendre que vous vouliez parler de cela, mais ce n'est pas le moment. Il est mon capitaine, il est super fiable. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. C'est important qu'il soit là pour les finales, pour Lisbonne aussi en . Et après, on parler de tout cela.

Le duo Marquinhos-Silva : un avantage sur Kimpembe ?

Je suis déjà très heureux de pouvoir compter sur Marqui, Thiago et Kimpembé. Tous les trois peuvent jouer au meilleur niveau européen. Ce sont des petits détails qui font la différence avant chaque match. On a encore un entraînement, j'ai une grande confiance en toutes les combinaisons, en ces trois joueurs. Cela me donne la possibilité de faire mon choix assez tard, demain. Ce n'est pas décidé pour le moment.

L'ambition parisienne

On veut remporter ce titre, on veut gagner les deux finales, et ça commence demain. Ce n'est pas un événement historique, mais un match important pour nous. Ce n'est pas le plus facile qu'on a eu à préparer, mais on est ravis de pouvoir être sur le terrain.

L' Bergame, futur adversaire en Ligue des champions

Toute notre concentration était fixée sur ce match ces dernières semaines. On n'a pas parlé de l'Atalanta, ni avec l'équipe, ni avec le staff. Ce n'est pas le sujet pour le moment.

Aucun joueur n'a joué plus de 60 minutes jusqu'ici

Mais nous sommes convaincus que c'était la meilleure chose à faire pour se préparer lors des quatre dernières semaines. Le plus important pour nous c'est d'arriver avec la tête et les jambes fraîches, d'arriver avec un bon état d'esprit. J'ai l'impression qu'on a fait ce qu'il fallait. On verra demain. (...) Je peux sentir mes joueurs très concentrés.

L'absence des Ultras parisiens

Tout est mieux avec les spectateurs, mais on porte des masques, regardez ! Et le plus important, c'est la sécurité de tous. Il y a des choses plus importantes. J'espère que tout le monde est vigilant. On accepte la décision de nos supporters.

Benjamin Quarez, au Stade de .