PSG - Rothen : "Messi et Neymar se sont remis en question"

Pour Jérôme Rothen, Messi et Neymar se sont remis en question afin de pouvoir briller lors de la prochaine Coupe du monde.

L'ancien joueur du PSG, aujourd'hui présentateur de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC apprécie le beau début de saison du PSG.

Mais pour Rothen, tout n'est pas encore parfait. Il explique d'ailleurs que si Messi et Neymar se sont remis en question, c'est uniquement dans le but d'être au top pour la Coupe du monde.

« Christophe Galtier n'a pas tout réglé. Ce n'est pas le beau discours de Christophe Galtier qui fait que ces joueurs-là vont changer leur mentalité. Il ne faut pas aller jusque-là. Eux, ils ont une vraie conscience professionnelle et elle laisse à désirer de la part de Neymar depuis son arrivée au PSG. […] C'est pour ça que le club voulait s'en séparer. Le mec n'en fait qu'à sa tête. Il fait des fêtes à droite et à gauche, il n'a pas l'hygiène de vie adéquate. Et c'est ce qui fait de lui un joueur qui a raté depuis cinq ans la moitié des matches du Paris Saint-Germain. Donc on ne pas aller à dire que c'est Christophe Galtier qui a remis Neymar dans le droit chemin », explique Rothen.

« En perspective, il y a la Coupe du monde au mois de novembre. Pourquoi Neymar est arrivé « fit » et svelte sur la préparation ? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas de temps à perdre pour être au top avec le Brésil et que c'est dernière chance avec le Brésil de gagner la Coupe du monde, comme Leo Messi. C'est exactement pareil », ajoute Rothen.

« Donc, ces deux joueurs-là ce sont remis en question et ont dans la tête de performer avec le PSG jusqu'au mois de novembre et après ils seront dans les meilleures dispositions possibles pour faire la meilleure Coupe possible pour faire gagner leur pays », conclut Rothen.