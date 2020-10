PSG - Rien d'alarmant pour Mbappé, Tuchel rassure aussi pour Kean

Kylian Mbappé n’a pas pu terminer le match face à Nantes ce samedi en raison d’un souci à la cuisse. Ce n’est rien de grave d’après Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé a été le grand artisan du succès parisien à (3-0), ce samedi. L’international français a été impliqué sur deux des trois buts de sa formation. Mais après s’être illustré aux avant-postes, l’international tricolore a été freiné par un problème à la cuisse.

A un quart d’heure de la fin, l’ancien monégasque a cédé sa place au jeune Bandiougou Fadiga. En sortant, on l’a donc vu se toucher la cuisse. Il a ensuite filé directement au vestiaire, et en affichant une mine déconfite. Une scène qui a certainement donné des inquiétudes à tous les fans parisiens.

Pas de forfait pour Leipzig

Thomas Tuchel, le coach francilien, s’est vite chargé de les rassurer. En conférence de presse d'après-match, il a fait savoir que son attaquant vedette n’avait rien de grave. Même chose pour Moise Kean, qui a été remplacé à la pause lors de cette rencontre.

"Kylian, je pense que ce n'est pas une blessure. C'est seulement de la fatigue. La même chose pour Moise Kean. Il a pris trop de coups, c'était très douloureux. Il m'a dit qu'il voulait continuer, mais j'ai dit non. Ce n'était pas le moment de prendre trop de risques. J'espère vraiment qu'on n'a pas de nouveau joueur blessé", a déclaré Tuchel.

Pour rappel, Paris est privé de Neymar jusqu’à la prochaine trêve internationale. Le Brésilien souffre des adducteurs et ratera les matches à Leipzig et contre Rennes. Juan Bernat, Leandro Paredes, Julian Draxler, Marco Verratti et Mauro Icardi sont également à l'infirmerie. Le coach parisien a annoncé le probable retour à l'entraînement de Paredes dès lundi : "J'espère que Leo Paredes va participer à l'entraînement lundi. Peut-être avec Mauro Icardi, mais je ne suis pas sûr."