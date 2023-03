PSG-Rennes : Ramos touché au mollet, Marquinhos et Messi de retour

Très affaibli par de nombreuses blessures, Paris va récupérer Lionel Messi et attend Marquinhos. Seuls 15 joueurs de champ étaient à l'entraînement.

L’hécatombe se poursuit et l’infirmerie se remplit. Après Marquinhos (côtes), Mukiele (ischio-jambier), El Chadaille (béquille), c’est Sergio Ramos qui est désormais absent. Touché lors de l’entraînement de jeudi, l’Espagnol a dû écourter la séance et il n’était pas présent à celle de ce vendredi, ce qui semble compliquer un retour avant la réception de Rennes dimanche.





Ce vendredi, l’ancien joueur du Real Madrid a été ménagé pour une petite gêne au mollet. Il n’est pas encore forfait pour la rencontre face aux Bretons et une décision sera vraisemblablement prise samedi le concernant.



Idem pour Marquinhos et Hakimi. Le capitaine parisien a démarré la séance en individuel avant de prendre part aux exercices collectifs quand le Marocain a travaillé seul et participé à quelques exercices en groupe. Mais sa participation semble très incertaine.

Un groupe de 15 joueurs de champ à l'entraînement

Mukiele semble d'ores et déjà forfait pour Rennes et Carlos Soler s'entraîne à part ce vendredi matin et une éventuelle participation sera décidée samedi. Seule bonne nouvelle, le reprise de de l'entraînement ce jeudi d'El Chadaille Bitshiabu. C'est donc en groupe très réduit que les Parisiens se sont retrouvés sur la pelouse du camp des Loges : 15 joueurs de champ dont Messi de retour après son absence de jeudi et 4 gardiens.





Présents jeudi, Romaric Etonde, Noha Lemina, Ethan Mbappé, Hugo Lamy, Nehemiah Fernandez-Veliz, Younes El Hannach, Vimoj Muntu Wa Mungu sont eux retournés s'entraîner avec les U19 de Zoumana Camara.