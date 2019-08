PSG-Rennes - Kylian Mbappé : "Je veux que Neymar reste avec nous"

En conférence de presse, Kylian Mbappé a évoqué l'avenir de Neymar, le sien, et s'est excusé après ses propos lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Sa reprise

Kylian Mbappé : Je pense que je suis revenu avec de très bonnes intentions. J'essaye de donner le meileur de moi-même. Pour l'instant, tout se déroule très bien et j'espère qu'on rentrera à Paris avec le trophée.

Son poste préférentiel

On échange souvent avec le coach. On discute de tout ce qui est terrain, de l'animation, de l'équipe. Je suis très surpris que certains d'entre-vous disent que je veux jouer n°9. Je n'ai jamais dit ça lors de nos réunions. On a un n°9, c'est Edi. C'est un grand joueur et moi, je ne viens pas pour prendre la place des grands joueurs. Je veux jouer avec eux. Mais je l'avais déjà dit. Je préfère gagner des titres sans marquer, à choisir. Pour moi, ce sont les titres qui importent, ce sont les titres qui restent.

La

On doit passer cette étape. C'est à nous de trouver des solutions pour passer cette étape.

Des envies de départ à un moment donné ?

Non, non. Mes déclarations étaient ambigües. J'ai laissé plein de portes ouvertes. Personne n'était en mesure de dire de quoi je parlais. Il n'y a que moi, le coach et le président qui savaient de quoi je parlais. Mais ce n'était pas le bon endroit. J'ai entre guillemets gâché la fête et je m'excuse auprès des joueurs parce que je leur ai volé la vedette. Les supporters m'en ont voulu aussi, mais je m'excuse sans m'excuser. Ils n'ont juste pas compris mon message. On s'est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes.

Neymar

Je ne veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste avec nous. Je lui ai dit. Tout se passe bien entre nous. Comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que j'en pensais et tout va très bien.

Une revanche contre Rennes après la ?

On était déjà dans une période difficile, et ils nous ont plongé dans un trou noir. On l'a encore ici (au travers de la gorge, ndlr).

Le Ballon d'Or

C'est le collectif qui décide si tu peux postuler au Ballon d'Or. Aujourd'hui, ce n'est pas dans mes projets à court terme.

Ses axes de progression

Dans tout. Je dois encore me construire en tant que joueur. Je ne suis pas un produit fini. J'arrive dans un effectif de qualité, avec des joueurs qui me font progresser collectivement.

L'article continue ci-dessous

Le mercato

Avoir des renforts en plus, ce serait top.

Benjamin Quarez, au Shenzhen Universiade Sports Center