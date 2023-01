PSG – Reims : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur PSG-Reims.

Reims en quête d'un exploit

Si le PSG vient de battre facilement la petite équipe de l'US Pays de Cassel (R1) en Coupe de France sur le score de 7-0, sa dernière sortie en Ligue 1 s'est achevée par une défaite sur la pelouse de Rennes.

Avec trois points d'avance sur le RC Lens, son dauphin, le PSG doit reprendre sa marche en avant et cela passe par une victoire contre le Stade de Reims (11e avec 25 points). Les Rémois, qui avait résisté au PSG au match aller (0-0), n'ont toujours pas connu la défaite de la nomination de Will Still au poste d'entraîneur et rêvent de créer l'exploit au Parc des princes.

« On va essayer de mettre en difficulté cette équipe de Paris. On avait réussi à le faire sur quelques séquences à domicile », a confié le coach des Rémois, Will Still, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Date, horaire et lieu de PSG-Reims

Date : dimanche 29 janvier 2023

Ville : Paris (France)

Stade : Parc des princes

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 20e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Ruddy Buquet (France).

Sur quelle chaîne voir le match PSG-Reims ?

En France, la rencontre entre le PSG et le Stade de Reims sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match PSG-Reims

En France, il sera de possible de voir le match PSG-Reims en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de PSG-Reims

Pour cette rencontre, Christophe Galtier dispose d'un effectif pratiquement au complet puisque seuls Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes manqueront à l'appel. Le gardien n°2, Keylor Navas, qui souhaiterait quitter le club, pourrait être préservé pour ce match et laisser sa place sur le banc à Alexandre Letellier.

De son côté, le Stade de Reims récupère Jean Cajuste, de retour de suspension et Thibault de Smet, de nouveau à 100% de ses moyens après sa blessure au pied. En revanche, Noah Holm (genou) et Samuel Koeberlé (cuisses) sont forfaits.

L'équipe probable du PSG : Donnarumma - Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes ou Juan Bernat - Messi, Neymar, Mbappé..

L'équipe probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Ablehamid, Busi - Matusiwa, Munetsi - Ito, Cajuste, Van Bergen ou Zeneli - Balogun.

Les statistiques à connaître avant PSG-Reims

● Le PSG a remporté 8 de ses 9 derniers matches à domicile contre Reims en Ligue 1, la seule exception remontant au 25 septembre 2019 (0-2).

● Le PSG s'est incliné lors de son dernier match de Ligue 1 (0-1 à Rennes) mais n'a plus perdu 2 rencontres de rang dans l'élite depuis septembre 2020 (2). Malgré ce récent revers, le PSG totalise 47 points après 19 matches de L1 en 2022-2023, le 5e meilleur bilan de l'histoire à ce stade derrière lui-même (51 en 2015-2016, 50 en 2017-2018, 53 en 2018-2019) et Lyon (50 en 2006-2007).

● Reims n'a perdu aucun de ses 11 derniers matches en Ligue 1 (4 victoires, 7 nuls), plus longue série en cours dans l'élite et meilleure série champenoise depuis décembre 2018-mars 2019 (13).

● Paris n'a perdu aucune de ses 31 dernières réceptions en Ligue 1 (27 victoires, 4 nuls) et a marqué lors de chacune des 20 dernières.

● Le PSG (19.7% des minutes jouées) et Reims (23.1%) sont les 2 équipes qui ont accordé le moins de temps de jeu à des joueurs français en Ligue 1 cette saison.

● Le PSG est l'équipe qui compte en moyenne le plus de passes par séquence dans le jeu en Ligue 1 cette saison (5.3) alors que Reims est celle qui affiche la plus faible moyenne dans ce domaine (2.6). D'ailleurs, le PSG a déjà effectué 400 séquences de 10 passes ou plus dans l'élite en 2022-2023 alors que Reims n'en a fait que 67.

● Reims est la seule équipe à ne pas avoir marqué de l'extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison tandis que Paris est la seule à n'avoir encaissé aucun but de la sorte en 2022-2023.

● Le PSG est l'équipe qui a effectué le plus de corners à la rémoise (corners courts) en Ligue 1 cette saison (35). Neymar a joué 14 corners en direction de Lionel Messi dans l'élite en 2022-2023, plus haut total d'un joueur vers un autre.

● Neymar est le joueur qui a subi le plus de fautes dans les 5 grands championnats européens ces 10 dernières saisons (850, soit 40 de plus que tout autre joueur). En moyenne, l'attaquant du PSG subit 3.7 fautes par match sur la période, ratio le plus élevé parmi les joueurs ayant disputé au moins 30 rencontres depuis 2013-2014.

● Will Still va diriger son dixième match en tant qu'entraîneur de Reims en Ligue 1 (sa présence sur le banc lors de la rencontre aller contre Paris n'étant pas comptabilisée car Oscar Garcia demeurait alors en poste). Il pourrait devenir le huitième coach à éviter la défaite lors de ses 10 premières rencontres comme entraîneur principal en L1 après Jean Marmiès, Gérard Gili, Ricardo Gomes, Carlo Ancelotti, Lucien Favre, Claudio Ranieri et Thomas Tuchel.