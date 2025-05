PSG - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et Reims s’affrontent samedi en finale de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

Après plusieurs mois de compétition, la Coupe de France arrive enfin à son épilogue. La finale de la compétition met aux prises, ce samedi, le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Un match qui s’annonce électrique entre une équipe qui prépare sa finale européenne et l’autre qui pense beaucoup plus à son maintien Ligue 1.

Le PSG vise le triplé national

Fort de ses sacres en Ligue 1 et lors du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain a l'opportunité de compléter un triplé national ce samedi avec une nouvelle victoire en Coupe de France. À une semaine de l’échéance capitale face à l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique aborderont cette finale avec sérieux et ambition.

Le parcours des Parisiens en Coupe n’aura opposé qu’un seul adversaire de l’élite : Lens, lors des 32es de finale, battu aux tirs au but après un duel accroché. Par la suite, Paris a franchi les étapes contre des clubs de divisions inférieures : Espaly (National 3), Le Mans (National), Stade Briochin (National 2), puis Dunkerque (Ligue 2), à chaque fois sans grande frayeur. Luis Enrique pourra compter sur un groupe affûté, déjà concentré sur le double objectif : soulever la Coupe de France pour la 16e fois de l’histoire du club, puis partir à la conquête de l’Europe.

AFP

Reims entre rêve de coupe et mission maintien

En face, le Stade de Reims termine sa saison dans un contexte bien plus tendu. Battus lors de la dernière journée de Ligue 1 à Lille (2-1), les Rémois ont glissé à la place de barragiste, avec une pression double sur les épaules. Trois défaites de rang en championnat les ont contraints à disputer les barrages de maintien face au FC Metz. Le match aller, disputé jeudi en Moselle, s’est conclu sur un score de parité (1-1), laissant tout ouvert pour le retour, prévu quatre jours après la finale.

Le chemin de Reims jusqu'à cette finale n’a pas été de tout repos. Les hommes de Will Still ont été poussés jusqu’aux tirs au but à trois reprises : face à Monaco en 16es, puis contre Bourgoin-Jallieu (National 3) et Angers en quarts de finale. En demi-finale, ils ont évité le piège du petit poucet en s’imposant (1-2) sur la pelouse de l’AS Cannes (National 2). Malgré cette dynamique fragile en championnat, les Rémois n’ont pas abdiqué sur la scène de la Coupe. Leur combativité sera une nouvelle fois mise à l’épreuve face à l’ogre parisien, dans un contexte où chaque détail comptera.

Horaire et lieu du match

PSG – Reims

Finale de Coupe de France

Lieu : Stade de France

A 21h, heure française

Les compos probables du match PSG – Reims

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Reims : Diouf - Sekine, Gbane, Okumu, Kipré, Akieme - Patrick, Am. Koné, Atangana, Nakamura - Siebatcheu.

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Reims ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims sera à suivre ce samedi 24 mai 2025 à partir de 21h sur BeIn Sports 1 et France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via BeIN Connect.