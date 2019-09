PSG-Reims (0-2), Thomas Tuchel : "La défaite est méritée"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a réagi en conférence de presse à la défaite de son équipe à domicile face au Stade de Reims (0-2).

Regrettez-vous certains choix dans votre composition d'équipe ?

Si vous pensez que c’est ma responsabilité, alors je la prends. Tout le monde peut être entraîneur après un match.

Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour faire la différence ?

La défaite est méritée, Reims a joué à 100% contrairement à nous. Il n’y avait pas l’intensité et l'envie nécessaire de récupérer le ballon. Je ne sais pas pourquoi c’était comme ça, nous sommes déçus. On a perdu notre rythme après 15 minutes de jeu. On a perdu Choupo, notre quatrième attaquant. Ils ont marqué sur leur première occasion, c’était compliqué, pas un bon match de notre part.

Quelques remplaçants ont joué ce soir. Ont-ils perdu des points à vos yeux ?

L’entraînement aujourd’hui à 11 heures c’était… pas la même concentration. On a donné des occasions à certains joueurs mais j’ai confiance en eux. Je suis convaincu que l’on peut jouer mieux avec cette équipe mais ce soir, on a fait beaucoup d’erreurs. Nous n’étions pas dangereux, ce n'était pas possible pour nous de forcer la décision.

Propos recueillis par Adrien Mathieu.