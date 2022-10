PSG - Real Madrid : Le message cash de Florentino Pérez à Kylian Mbappé

En marge de la cérémonie du Ballon d'Or, le président du Real Madrid a répondu aux rumeurs concernant un départ de Kylian Mbappé du PSG.

Kylian Mbappé a laissé le train Real Madrid passer cet été. Sa décision de prolonger au Paris Saint-Germain a fortement déplu à Florentino Pérez qui avait fait de l'international français sa priorité, au point de ne pas s'engager dans le dossier Erling Haaland. Résultat des courses, le Real Madrid n'a signé ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland.

Pérez-Mbappé, retrouvailles attendues

Depuis, Florentino Pérez n'a pas hésité à envoyer quelques piques à Kylian Mbappé en privé. Sur une vidéo captée par un fan, il avait notamment lâché : «le pauvre, il doit déjà regretter», quelques semaines seulement après la prolongation du Français au moment du penalty gate. Mardi dernier, les informations de L'Equipe et de Le Parisien allaient dans le sens du président du Real Madrid puisque Kylian Mbappé regretterait d'être resté et souhaiterait quitter le PSG en janvier, ce qu'il a démenti depuis.

Néanmoins, cela a suffit pour relancer le feuilleton de sa venue au Real Madrid. Et quelle plus belle occasion que le Ballon d'Or, remporté par l'un de ses joueurs, Karim Benzema, pour Florentino Pérez pour marquer le coup. Ce lundi, la rencontre entre Mbappé et Florentino Pérez, qui ne s'étaient pas recroisés depuis la prolongation du joueur au PSG, était donc attendue et scrutée de près en Espagne.

"On a déjà deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or"

"La distance entre eux était plus que remarquable", a noté Marca qui indique que du côté du Real Madrid, on ne veut pas que l'on s'imagine que le club est à nouveau sur la piste du Français qui semble vouloir quitter le PSG. Et c'est très clairement la posture adoptée par Florentino Pérez, questionné au sujet du champion du monde 2018 après la cérémonie.

"Les rumeurs sur Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui est dit sur le sujet. On a passé un bon été. Maintenant, cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrygo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or", a indiqué le président du Real Madrid.

A défaut de totalement lui fermer la porte, Florentino Pérez n'a tout du moins pas souhaité ouvrir la porte à Kylian Mbappé, du moins publiquement. Un moyen de lui faire payer sa décision de l'été dernier tout en remuant le couteau dans la plaie en ajoutant que le Real Madrid a déjà deux joueurs ayant le niveau pour remporter le Ballon d'Or. Le message est clair, Florentino Pérez n'a toujours pas digéré la décision de Kylian Mbappé et ne semble pas prêt à courber l'échine...pour le moment.