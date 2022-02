PSG-Real : ancien des deux clubs, Beckham ne se mouille pas

Souvent critiqué ces derniers mois, le Paris Saint-Germain monte en puissance ces dernières semaines, porté par un Kylian Mbappé au sommet de son art. L'objectif assumé des Parisiens : être prêts pour le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Ce mardi soir, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de vaincre ceux de Carlo Ancelotti.

"Deux grandes institutions vont s’opposer"

Une affiche qui promet un grand spectacle, attendue par tous les amoureux de football. Parmi eux : un certain David Beckham, ancien joueur des deux clubs, et pour qui cette rencontre aura forcément un goût particulier. "À mon avis, on peut s’attendre à un match très offensif. Deux grandes institutions vont s’opposer, deux des plus enthousiasmantes équipes du moment. Quoi qu’il arrive quand vous regardez deux équipes comme le PSG et le Real Madrid, vous savez que pour les supporters ça va être quelque chose de très excitant", a confié l'Anglais, enthousiaste, dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain.

Selon l'ancienne gloire de la Maison Blanche, difficile de donner un favori, tant la qualité déborde des deux effectifs. "Si vous comparez les deux équipes, elles sont toutes les deux premières de leurs championnats avec deux grands entraîneurs et de très grands joueurs. Il y a Kylian Mbappé, Neymar, tous ces grands joueurs… Et puis bien sûr Lionel Messi, sans conteste l’un des plus grands joueurs de l’histoire de ce sport", a analysé David Beckham.

Benzema sera là, Neymar en fin de match ?

Pour rappel, après une longue incertitude, Karim Benzema devrait bien fouler la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Le Français est même annoncé titulaire. En revanche, Neymar, blessé depuis le match contre Saint-Etienne (1-3) en décembre dernier, devrait, sauf énorme surprise de dernière minute, assister au coup d'envoi depuis le banc des remplaçants.