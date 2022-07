Gianluca Scamacca devrait rejoindre le PSG. Les discussions entre le PSG et Sassuolo pour le transfert du joueurs sont bien avancées.

Après le Portugais Vitinha, la deuxième recrue du PSG cet été devrait être l'attaquant italien Gianluca Scamacca.

Selon les informations du Parisien, et que GOAL peut confirmer, le PSG et le club italien de Sassuolo sont en passe de se mettre d'accord pour le transfert du joueur.

Et d'après nos informations, le montant du transfert devrait se situer entre 40 millions d'euros et 50 millions d'euros.

Agé de 23 ans, Scamacca vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en inscrivant 16 en 35 matches de Serie A. Mesurant 1,95, il est redoutable dans le jeu aérien et a fait ses débuts avec la Squadra Azzurra en septembre 2021. Il totalise à ce jour 7 sélections et a déjà évolué à l'étranger, aux Pays-Bas, dans les équipes de jeunes du PSV Eindhoven (2015 à 2017) et en Eredivisie au PEC Zwolle (2018-2019).