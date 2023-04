PSG : pourquoi les supporters parisiens ne veulent pas voir Messi prolonger

Goal a interrogé plusieurs supporters du PSG afin de comprendre les raisons qui les amènent à souhaiter le départ du septuple Ballon d'or.

Les chiffres sont éloquents. Face à Lyon, dimanche soir, Lionel Messi va disputer son 50e match de L1 sous les couleurs du PSG et comptabilise jusque-là des statistiques de haute volée. Avec 19 buts et 27 passes décisives, l’Argentin est impliqué sur 46 réalisations en 49 rencontres. Seuls Neymar et Ibrahimovic ont fait mieux dans les mêmes temps de passage.





Malgré ce bilan qui parle pour lui, l’avis des supporters à son égard est très largement tranché. A moins de trois mois de la fin du contrat du septuple Ballon d’or, nombreux sont ceux qui espère que le club de la capitale ne le prolongera pas. Le 13 mars dernier, l’un des principaux compte relais de l’actualité parisienne soumettait sur Twitter un sondage pour connaître la position des amoureux du Paris Saint-Germain sur l’avenir de l’ancien Barcelonais.





Sur plus 91 500 votants, 82% se prononçait en faveur d’un « départ libre » du champion du monde 2022. Vu de l’étranger, et surtout d’Espagne ou d’Argentine, le point de vue des supporters semblent incompréhensible. Entre sacrilège et blasphème. Pour mieux comprendre, leur position, Goal a interrogé une dizaine de fans en leur demandant d’exposer de manière « constructive » et « argumentée », les raisons qui les poussent à souhaiter le départ de Lionel Messi.



Sur la connexion avec les supporters, " Messi n'a jamais su faire un pas en ce sens"

Si elles sont multiples, plusieurs raisons reviennent dans la bouche des supporters pour justifier l’envie de voir l’histoire s’arrêter au 30 juin. Il y a d’abord son attitude qui « contraste en terme de motivation par rapport à ce qu’il peut montrer avec l’Argentine », explique Elias qui avoue aussi qu’il reste l’un des meilleurs joueurs de l’équipe cette saison. « Sa motivation pour le PSG est moindre et c’est frustrant pour les deux parties. »





Certainement touché par les sifflets du Parc des Princes face à Bordeaux après l’élimination contre le Real Madrid l’an passé, l’Argentin n’est venu saluer le public qu’à une seule reprise depuis sous l’impulsion de Neymar. « Ce n'est pas digne d'un Ballon d'Or ni d'un Champion du monde et ne donne pas un bon exemple, fustige Matthieu. Son recrutement donne l'image d'un PSG qui n'achète que des stars, que du bling bling. » « On est à un moment où le CUP, comme les supporters, demandent plus de connexion avec les joueurs et Messi n'a jamais su faire un pas en ce sens et ne saura probablement jamais le faire », estime Estelle.





A travers la venue de l’ancien Barcelonais, certains visent en particulier la politique « courtermiste » du club et un projet dont la partie sportive n’est pas la priorité. « Messi, c’est un recrutement plus marketing que sportif, juge Mathieu avec un seul T. Il finit par représenter tout ce que l’on déteste dans le projet QSI depuis 3 ou 4 ans. Il mérite une autre fin de carrière que ce qu’il montre au PSG depuis 2 ans. Ce mariage de deux ans n’a été bénéfique sportivement à personne et poursuivre la noce va encore plus égratigner les deux. »

Dans les arguments des passionnés, il y a aussi des éléments sportifs. Plusieurs d’entre eux, comme Yanis, soulignent un profil dont l’équipe parisienne « n’a pas forcément besoin en attaque. Avec Neymar, les deux joueurs ont le même poste, le même rôle. On devrait chercher un numéro 9 qui jouerait en point de fixation et on ne peut pas se permettre d’avoir deux joueurs qui ne font pas le moindre effort (avec Mbappé). »





Il se fait bouger dans tous les duels, ne gagne pratiquement plus rien à la course



L’an passé déjà et encore plus depuis son retour de la Coupe du monde, ils sont nombreux aussi à noter les difficultés affichées sur le terrain par Lionel Messi et rappelle la nécessité d’avoir plus de joueurs qui font les efforts. « Messi incarne l’ancien football fait de possession et de technicité. Maintenant, le football est devenu beaucoup plus athlétique, fait de courses, de contre pressing et sur ce point, Messi et ses 34 ans c'est compliqué, affirme Antoine. Il se fait bouger dans tous les duels, ne gagne pratiquement plus rien à la course. En 2023, tu ne peux presque plus te permettre d'avoir un joueur qui ne défend plus, alors deux voir trois, c’est le crash assuré. » « Son absence de repli défensif couplé à de nombreuses pertes de balles ne sont pas adaptés à un jeu de Ligue 1, visiblement plus rugueux qu'en Liga », ajoute Matthieu.





Dans les deux longs messages, qu’il nous a envoyés Elias a lui aussi eu envie de rajouter un mot sur l’aspect sportif et défend l’impression que la présence ou son positionnement bride « indirectement » ses partenaires du milieu de terrain. « Les milieux du PSG ont de belles qualités balle au pied et en terme de création à l’instar de Vitinha, analyse-t-il. Mais des joueurs comme Messi et Neymar prennent énormément d’espace pour que les milieux puissent exprimer leur qualités et prendre des initiatives plus fortes. »





Alors que Luis Campos prépare déjà la saison prochaine, Paris ne sait toujours pas si la star sera encore là la saison prochaine. Mais il sait aussi qu’il doit s’en tenir aux conditions imposées par l’UEFA en matière de fair-play financier. Une donnée qui ne lui laissera que peu de marges de manoeuvre sur le marché des transferts mais aussi dans sa négociation avec Lionel Messi. « Le FPF est sur nous et on doit réduire de 30% la masse salariale, donc environ 210 sur 700 millions d’euros, note Jack. Même si Messi doit beaucoup rapporter en terme de vente de maillots, le choix de la raison est de s'en séparer malgré de très bonnes statistiques en L1. » « L'économie du salaire de Messi qui nous permettrait de faire un meilleur mercato que cette saison ! », ajoute Estelle. Il faudra pourtant plus qu’un simple départ de l’Argentin pour donner à la direction sportive plus de latitude sur le marché des transferts.