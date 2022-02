PSG : Pochettino n'exclut pas un départ en fin de saison

Par Jorge C. Picón et Marc Mechenoua – Ce n'est un secret pour personne, Mauricio Pochettino n'est pas heureux à Paris. Les derniers résultats de l'équipe, sa relation compliquée avec certains dirigeants et des problèmes dans le vestiaire font que l'entraîneur s'interroge énormément sur son avenir.

Selon nos informations, Pochettino n'exclut pas un départ du PSG à la fin de la saison. Son départ dépend en grande partie de la capacité du PSG à lui trouver un remplaçant. En décembre dernier, le PSG a contacté Zinédine Zidane mais ce dernier a décliné la proposition.

Les raisons pour lesquelles Pochettino envisage un départ sont nombreuses. La principale est de relever un nouveau challenge qui pourrait être Manchester United. Le club mancunien voulait Pochettino en décembre dernier comme successeur de Solskjaer, mais le PSG l'a empêché de rejoindre l'Angleterre. Les Red Devils avaient proposé un rôle d'entraîneur-manager ce que Pochettino n'a pas à Paris.

Quand le PSG a refusé de se séparer de Pochettino, Manchester United a décidé de patienter afin de retenter sa chance cet été. C'est pour cette raison que le club mancunien a engagé Ralf Rangnick comme entraîneur intérimaire jusqu'en juin prochain.

Et même si Ed Woodward, partisan de la venue de Pochettino, vient de quitter MU, l'Argentin reste le choix numéro un pour succéder à Rangnick.

Une autre raison des envies d'ailleurs de Pochettino est sa mauvaise relation avec Leonardo, qui ne le laisse pas intervenir dans la gestion sportive. L'été dernier, Pochettino avait demandé à Leonardo de réduire l'effectif et de recruter des joueurs à des postes clés. En vain… Les signatures de Messi, Ramos et Donnarumma étaient des choix de la direction du club et non de Pochettino qui a commencé la saison 2021-2022 avec pratiquement 30 joueurs au sein de l'équipe première.

Le dernier désaccord entre Pochettino et Leonardo remonte au mercato d'hiver. L'Argentin attendait le renfort de Tanguy Ndombélé au milieu de terrain. Leonardo lui a fait savoir que Ndombélé serait parisien uniquement si un joueur du PSG s'en allait, ce qui ne fut pas le cas. L'international français a finalement rejoint l'Olympique Lyonnais.

La relation entre Pochettino et le PSG s'est également détériorée en raison des résultats sportifs. Si en Ligue 1, le PSG caracole en tête du championnat, l'élimination en Coupe de France, à domicile, face à Nice, n'a pas été du goût des dirigeants du club. La Ligue des champions sera l'élément déterminant concernant le futur de Pochettino : une élimination face au Real Madrid pourrait entraîner un départ avant même la fin de la saison.