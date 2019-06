PSG, Pastore emballé par le retour de Leonardo

L'ancien milieu de terrain du club de la capitale valide totalement l'idée de faire revenir le directeur sportif brésilien au PSG.

Plus les jours passent, et plus le retour de Leonardo au PSG semble se confirmer. Passé entre 2011 et 2013 dans le club de la capitale au poste de directeur sportif, le Brésilien a laissé une belle empreinte chez le champion de en titre. Une empreinte encore perceptible puisque plusieurs joueurs présents dans l'effectif du PSG encore actuellement ont été recruté par ses soins à l'image de Thiago Silva, Marquinhos, Edinson Cavani ou encore Marco Verratti.

Certes, Zlatan Ibrahimovic la tête de gondole du projet Leonardo s'est envolée depuis le temps, et a été remplacé par Neymar et Kylian Mbappé, mais l'impact du Brésilien n'est plus à prouver sur la domination du PSG en France et les supporters en sont bien conscients. Ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque certains anciens joueurs, à l'image de Javier Pastore, gardent une bonne image de Leonardo. Dans les colonnes de France Football, l'ancien milieu de terrain du PSG s'est montré très emballé pour le club de la capitale en cas de retour de Leonardo dans l'organigramme au poste de directeur sportif.

"Un nouveau tournant important pour le PSG"

"C’est un mec super intelligent, qui parle un nombre incalculable de langues, explique Pastore. Grâce à ça, il peut s’occuper de l’arrivée de tous les joueurs de l’effectif. Il est parfait pour ce rôle. Ce qu’il a fait au PSG, changer un club, une équipe, en si peu de temps, c’est très fort. Je parlais beaucoup avec lui et ces discussions m’ont servi quand je ne me sentais pas bien. À n’importe quel moment, dans n’importe quelle situation, il est présent", a avoué Javier Pastore.

"Bien sûr que c’est une bonne idée. Leo connaît très bien la France et c’est un point important. Il était le premier arrivé au club dans un moment crucial. C’est lui qui gérait tout avec Nasser. Ils se connaissent très bien et savent ce dont le club a besoin pour progresser et passer le grand palier en Europe. Leo a beaucoup de talent. Ce serait une chance et un nouveau tournant important pour le PSG", a ajouté le milieu de l' .

"S’il vient, il fera de grandes choses. J’espère surtout qu’il pourra accomplir cet objectif important en Europe, qui serait quelque chose de fantastique pour tous les supporters du ", a conclu Javier Pastore, retourné depuis en du côté de l'AS Roma. L'ancien chouchou du Parc des Princes a le même avis qu'une grande majorité des supporters du club de la capitale et vote en faveur du retour de Leonardo.