PSG : Pas de folies en vue cet été sur le mercato ?

Le club de la capitale aurait décidé de se montrer raisonnable sur le marché des transferts cet été.

"On devra être créatif, trouver de bonnes solutions pas trop chères", expliquait Leonardo, il y a quelques jours dans les colonnes du Journal du Dimanche. Le message était clair, le club de la capitale ne compte pas faire de folies cet été sur le marché des transferts. Il faut dire que le contexte actuel, avec l'interruption de la saison en et les pertes économiques liées à cet arrêt prématuré de la saison, ne prête pas aux investissements massifs lors du prochain mercato estival.

Qui plus est, lors de son retour l'été dernier, le directeur sportif du avait déjà prévenu sur les intentions du club de la capitale sur le marché des transferts et appellait les supporters à se calmer : "Ce ne sera pas la saison bling-bling : "oui on va gagner la champions' League" non ce ne sera pas comme ça. On va chercher à réorganiser, revoir des choses, de discuter". Entre temps, le PSG a signé Mauro Icardi contre la somme de 60 millions d'euros, après un prêt réussi de l'Argentin, ce qui va forcément réduire l'enveloppe du club de la capitale.

70 millions d'euros pour le reste du mercato ?

Selon les informations du Parisien, le PSG a réellement prévu d'être prudent sur le marché des transferts. Le quotidien français avance que le club de la capitale n'aura pas plus de 70 millions d'euros à dépenser sur le mercato, sans compter les éventuelles ventes du champion de en titre. Un budget limité pour le Paris Saint-Germain étant donné que le club français doit se renforcer à plusieurs postes pour pallier les départs de plusieurs joueurs.

En effet, le club de la capitale cherche un latéral droit, un latéral gauche, un milieu de terrain, et certainement un défenseur central supplémentaire après les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi. Le Paris Saint-Germain va donc devoir se montrer imaginatif en saisissant les bonnes opportunités, à la Mauro Icardi, en tentant de relancer des joueurs en difficultés dans leur club, où en misant sur des valeurs sûres vieillissantes.

Pour rappel, le PSG va perdre plusieurs joueurs cet été. Sergio Rico, prêté par , ne sera pas conservé tandis que Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Tanguy Kouassi vont quitter le club en fin de contrat. Autant de joueurs à remplacer de la part du directeur sportif parisien. Et le tout avec seulement 70 millions d'euros. Leonardo va devoir illustrer tout son talent, une nouvelle fois, au cours de l'été.