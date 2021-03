PSG - Paredes revient sur ses débuts difficiles avec le PSG

Le milieu de terrain argentin est en train de s'imposer à Paris, lui qui a été critiqué pour ses prestations après son arrivée dans la capitale.

C'est l'une des staisfactions côté parisien depuis début 2021 et l'arrivée de Mauricio Pochettino. Arrivé en Ligue 1 contre plus de 40 millions d'euros lors du mercato d'hiver 2019, Leandro Paredes a eu du mal lors de ses débuts sous le maillot du PSG.

Régulièrement critiqué, le milieu de terrain argentin s'est peu à peu fait une place dans l'effectif pléthorique des champions de France. Au point d'être aujourd'hui un titulaire indiscutable dans l'entrejeu, sous les ordres de son compatriote.

"Ceux qui ont parlé d'échec à propos de mon transfert ont commis une injustice", a lancé l'ancien joueur de la Roma ou du Zénith Saint-Pétersbourg dans une interview accordée au JDD. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur me donne beaucoup de confiance et de liberté pour jouer. Avec lui, je joue mon jeu. Ces derniers temps, je suis à l'aise et j'apporte davantage."

Paredes se confie également sur la nécessité de s'adapter à un nouveau football et un nouveau style de jeu après avoir débarquer à Paris. "L'adaptation n'a pas été simple. De l'extérieur, on n'imagine pas la difficulté de s'intégrer à un groupe déjà en place. Les gens critiquent sans savoir", a-t-il encore affirmé.

Avant d'évoquer également la qualification de son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions face au Barça, malgré un match retour compliqué face à des Blaugrana venus au Parc des Princes pour espérer décrocher une improbable remontada.

"Au retour, nous avons tenté une approche différente et tout ne s'est pas passé comme on voulait. Parfois, il faut s'adapter et faire le dos rond. C'est une vertu de savoir souffrir", a souligné l'Argentin.

Les Parisiens devront encore attendre une petite semaine pour connaître leur prochain adversaire, puisque le tirage au sort des quarts de finale sera effectué ce vendredi, dans la foulée des quatre huitièmes de finale retour restants.

Le PSG qui doit défier Nantes ce dimanche soir pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, une rencontre particulièrement importante dans une couse au titre plus indécise que jamais. Suivront ensuite deux confrontations directes contre Lyon puis Lille, les deux principaux concurrents de Neymar et compagnie dans la quête d'un quatrième titre consécutif.