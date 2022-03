Le PSG ouvre une boutique en plein cœur de New York

Il y a dix ans, le PSG effectuait sa première tournée aux Etats-Unis. Au cours de cette décennie écoulée, le PSG n'a cessé de renforcer ses liens avec ce pays. L'exemple le plus marquant est le partenariat entre le PSG et Jordan brand, la marque de Michael Jordan, le mythique basketteur des Chicago Bulls dans les années 90.

Et les liens entre le PSG et les Etats-Unis entrent aujourd'hui dans une nouvelle dimension. Le club parisien va ouvrir le 18 mars sa toute première boutique à New York, sur la côte Est des Etats-Unis. Située au 587 de la 5e Avenue, ce sera la première boutique officielle d'un club de sport étranger à New York.

© PSG

L'ouverture de la boutique new-yorkaise du PSG s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de merchandising avec Fanatics annoncé en 2020 et verra le géant de la distribution Lids s'associer à l'ouverture et à l'exploitation de la boutique. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement international du Paris Saint-Germain après l'ouverture de son premier magasin américain, déjà en collaboration avec Fanatics et Lids, à Los Angeles il y a un an.

La boutique officielle du Paris Saint-Germain à New York sera le plus grand magasin du club en dehors de la France. Le PSG possède également des boutiques au Japon (deux à Tokyo et une à Nagoya), une en Corée du Sud, à Séoul, et, deux à Doha, au Qatar.

Le nouveau magasin proposera un vaste assortiment de maillots, de casquettes et d'accessoires, avec une gamme complète de vêtements Nike et Jordan, des collaborations uniques en leur genre, des collections de mode et des designs du Paris Saint-Germain inspirés de la ville de New York, exclusivement disponibles sur ce nouveau site.