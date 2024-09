PSG, nouveau rebondissement dans l'affaire Mbappé

Paris Saint-Germain vs Rennes

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure, vendredi.

Plus de trois mois après son départ du Paris Saint-Germain, le nom de Kylian Mbappé résonne toujours dans la capitale et ce n’est pas pour des raisons sportives. Le joueur et son ancien club sont notamment au cœur d’un litige financier qui n’est visiblement pas près de prendre fin. Alors que l’international français ne compte faire aucun cadeau au PSG, l’affaire a même connu un nouveau rebondissement, ce vendredi.

Le torchon brûle toujours entre le PSG et Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés en dents de scie, cet été. Une rupture tendue qui a brisé sept ans de relation entre les deux parties. Cela a commencé notamment avec la réduction du temps de jeu du Bondynois la saison dernière dès qu’il a annoncé ses intentions de départ à la direction.

Ensuite, le PSG a privé l’ancien monégasque de l’ultime tiers d'une prime à la signature (36 millions d'euros bruts), de ses trois derniers mois de salaires (avril, mai, juin) ainsi qu'une prime d'éthique sur ces trois mois. Un montant qui s’élève à 55 millions d’euros et réclamé par Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a d’ailleurs porté l’affaire devant la commission juridique de la LFP qui lui a donné raison.

Mbappé et le PSG de nouveau convoqués devant la LFP

Cependant, le Paris Saint-Germain refuse de payer la somme due à Kylian Mbappé et a même fait appel du verdict de Ligue de Football Professionnel. Un appel entendu visiblement par la Ligue, qui a convoqué, à nouveau, les deux parties. Cette fois-ci, c’est devant la commission paritaire des recours de LFP que vont se présenter Kylian Mbappé et le PSG.

Cette nouvelle audience est fixée au mardi 15 octobre prochain, d’après les informations de L’Equipe, confirmées par RMC Sport. Selon les médias, la commission est « chargée d’examiner le conflit entre les deux parties » après le recours du club de la capitale suite au verdict de la LFP. Une nouvelle étape qui ne risque pas, pour autant, de mettre fin à ce conflit, surtout avec les positions radicales de Kylian Mbappé et du PSG.