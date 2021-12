PSG-Nice - Idrissa Gueye : "La maîtrise n'a pas suffi"

Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de frustration après ce match durant lequel le PSG a eu la possession de balle mais n'a pas sû se montrer tranchant ?



Idrissa Gueye : Forcément on aurait aimé gagner ce match. La maîtrise n'a pas suffi aujourd'hui, c'est ce qui nous manquait beaucoup lors des matchs d'avant et on a réussi à le faire aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas pu finir notre peu d'occasions. On fait un match nul à la maison contre Nice, une bonne équipe, qui a bien fermé les lignes. Il faut continuer de travailler pour parfaire notre jeu et la finition pour les prochains matchs.



Est-ce qu'il y a un risque de décompression avant Noël ?



Je ne crois pas, on reste professionnels quoiqu'il arrive. On est là pour gagner tous nos matchs. On fera les comptes à la fin de l'année ou à la fin de la saison. L'essentiel c'est de rester concentré, on a un effectif assez complet, avec les joueurs que l'on a le coach peut faire tourner et faire reposer certains. Donc je pense qu'il n'y aura pas le risque de se relacher.



Trouvez-vous qu'il y a une amélioration dans le jeu du PSG ?



Bien sûr, l'avenir nous le dira. On a bien vu qu'aujourd'hui on a eu beaucoup la possession, ce qui n'était pas le cas lors des matches d'avant. Ca veut dire qu'on a fait un petit pas, donc il faut continuer à travailler cette maîtrise et bien finir nos actions.



Propos recueillis par Marc Mechenoua, au Parc des Princes.