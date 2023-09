PSG – Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat de France est de retour après la trêve internationale. Le PSG est aux prises avec l’OGC pour lancer la cinquième journée.

Ce vendredi, les amoureux du football, notamment de la Ligue 1 de France, vont revoir les équipes sur terrains. Un retour qui sera marqué par le duel entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice au Parc des Princes, après la courte pause observée en raison de la trêve internationale.

PSG et Nice, deux invincibles aux objectifs divers

Après avoir réduit l’Olympique Lyonnais à néant lors de la quatrième journée du championnat avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain revient poursuivre son invincibilité en Ligue 1. En effet, les Rouge et Bleu accordent leur hospitalité aux Aiglons, ce vendredi 15 septembre 2023 au Parc des Princes.

Les hommes de Luis Enrique, contrairement à leur stage de présaison, s’en sortent beaucoup mieux en championnat. En quatre sorties, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi à arracher deux victoires. Accroché d’entrée par Lorient (0-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été également contraint au match nul lors de la deuxième journée du championnat par Toulouse (1-1). Ne serait-ce que lors de la troisième journée que les Franciliens ne sortent le grand jeu contre le RC Lens en s’imposant 3-1 avant d’étriller l’OL la journée suivante (1-4) au Groupama Stadium. Ce qui le place à la deuxième place avec 8 points.

Pour sa part, l’OGC Nice reste aussi invincible en ce début de saison. Mais les hommes encadrés par l’entraîneur Francesco Farioli n’ont connu qu’une seule victoire lors de leurs quatre sorties en championnat de France. Accrochés respectivement par Lille (1-1), Lorient (1-1) et Lyon (0-0) lors des trois premières journées, les Aiglons ont fini par une victoire avant la pause. L’OGC Nice s’est débarrassé de Strasbourg en s’imposant 2-0. Une victoire qui permet aux Niçois de monter à la sixième place de Ligue 1.

Horaire et lieu du match

PSG – Nice

Ligue 1

Parc des Princes

A 20h45 française

Les équipes probables du PSG – Nice

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Ramos

Nice: Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui - Laborde, Moffi, Diop.

Sur quelle chaine suivre le match PSG – Nice

La rencontre entre le PSG et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 15 septembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.